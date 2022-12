Muñoz Ledo: ''O gana la sociedad o gana la barbarie'' opina sobre el llamado ''plan b''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el “plan b” del presidente Andrés Manuel López Obrador es “mañoso”, “inconstitucional” y representa un intento de “golpe de Estado”, por lo que debe ser frenado en el Senado.

Aseguró que el gobierno de López Obrador es un “narcogobierno”, y llamó a los líderes de oposición a denunciar al jefe del Ejecutivo federal ante la Corte Penal Internacional, así como a unirse para conformar, junto con sociedad y academia, un Frente Democrático Nacional como el surgido en 1987, que después se transformó en el PRD: “O gana la sociedad o gana la barbarie”.

Muñoz Ledo afirmó que para él, Morena ya no existe, además de descartar que pueda integrarse a otro partido político. Sin embargo, sí se dice dispuesto a seguir luchando desde su trinchera e incluso a encabezar movimientos como el que promueve.

¿Qué opinión tiene sobre el “plan b”?, se le preguntó.

“Lo que está a punto de ocurrir es una grave regresión histórica, el gobierno ha presentado una serie de reformas que dan marcha atrás a los avances que habíamos logrado desde hace 34 años. Por fortuna fue rechazada la reforma constitucional, pero ese ‘plan b’ es mañoso porque toda la reforma está concebida para quitarle poder a las instituciones responsables de conducir las elecciones. Es un golpe de Estado, porque un golpe de Estado es cuando, en contra de las mayorías representativas de la nación, se sustituye un régimen democrático por otro que no lo es. En ese sentido, es una suerte de barbarie política en contra de la civilización, que es lo que hemos logrado a través de los años. El Presidente arguye siempre que tiene las preferencias, no, según las encuestas él tiene menos de 60%, mientras que el INE tiene 76%, lo que nos lleva a una polarización política”.

¿Debe de frenarse el plan B?, se le cuestiona.

“Yo creo que debemos hacer un llamado a los partidos para que actúen con responsabilidad, muy firmes”.

¿Por qué hace esto el Presidente?, se le insiste.

“Bueno, este gobierno está manchado por su colusión con el narco, se le llama ya internacionalmente un narcogobierno, entonces tiene mucha preocupación de que al terminar su mandato pueda ser sancionado incluso internacionalmente”.

“El que nada debe, nada teme, López Obrador teme mucho porque debe mucho”, subrayó.

Recientemente llamó a denunciar al Primer Mandatario ante la Corte Penal Internacional. ¿Usted va a denunciar, o quiénes deben hacerlo?, se le inquirió.

“Se le puede acusar, ahí están los actores que lo pueden hacer, debemos de encontrar todos los métodos legales para combatir la opresión, el INE se queja incluso de amenazas, lo que me parece profundamente grave. Todas las reformas electorales han sido producto de acuerdos con la sociedad civil, partidos y universidad, ahora viene una reforma planteada desde el gobierno, lo que insisto, es una marcha atrás”, aseveró.

¿Usted ya no es de Morena? “Eso ya ni se pregunta, estuvo en mi corazón, pero luego comenzaron a hacer sus atropellos, a comprar el pase con dinero sucio y eso lo tengo absolutamente comprobado, me excluyeron, hoy estoy trabajando en otro plano, no de intereses partidarios ni de búsqueda de cargos electorales, estoy tratando en proveer una nueva conciencia del país, que es lo que por edad y experiencia me corresponde, y sí estoy dispuesto a cualquier lucha social, civil, jurídica para defender esta nación”.