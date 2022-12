AMLO asegura que su gobierno no está involucrado en el ataque a Ciro Gómez Leyva

Ataque contra periodistas. El presidente López Obrador (derecha) aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva (izquierda).

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se debe de descartar que el gobierno federal tenga que ver con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, pues aseguró que su gobierno no es represor y “nosotros no silenciamos a nadie".

El jefe del Ejecutivo federal dijo que le pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, una investigación a fondo para ver todas las hipótesis y aseguró que se ha avanzado.

"Ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo, para ver todas las hipótesis. Se va avanzando, lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y le tengo confianza, y le he pedido a la jefa de gobierno que se haga una investigación a fondo, para saber qué sucedió", dijo el mandatario.

Y agregó que no se descarta ninguna hipótesis y afirmó que "la única hipótesis que se debe descartar, pero eso corresponde a la autoridad, es que el gobierno que yo represento no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida“.

