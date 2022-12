Las mañaneras no son tribunal, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente López Obrador afirmó que en las conferencias mañaneras se da un diálogo circular completamente libre, “no hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta”.

“No queremos convertir estas mañaneras en un tribunal, ni de juicios sumarios, ni mucho menos de linchamientos políticos”, dijo.

Después de escuchar a una representante de un portal de noticias realizar diversas denuncias contra periodistas y funcionarios sin aportar ninguna prueba de sus dichos, AMLO afirmó que “todos tenemos derecho a hablar, pero no tenemos la última palabra...no pontificamos”.

“Si se menciona a alguien (en las mañaneras), no quiere decir que ya es culpable”, indicó. “Se tiene el derecho de manifestarnos, de señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos”.

Todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica, siguió.

Al expresar “que se escuche bien, que se oiga lejos de que nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión”, negó que tenga periodistas “alquilados” y “comprados”.

En su última conferencia mañanera de este año en Palacio Nacional, López Obrador insistió en que su gobierno respeta la libertad de prensa: “No hemos censurado a nadie, pero no ahora, desde que estamos luchando. Fui jefe de Gobierno, no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie”.

“No mandamos a atacar a nadie, no tenemos periodistas alquilados, comprados, y por eso no pasa nada. Tenemos diferencias porque el periodismo, con honrosas excepciones, estaba por entero, entregado a la mafia del poder en México, del poder económico y del poder político”, expresó López Obrador al afirmar que “hay un grupo de periodistas tan ricos en el país”.

Por otra parte, dijo que todos los servidores públicos deben ser sometidos al escrutinio público y si al Presidente de la República se le cuestiona todos los días, “¿por qué no a un ministerio público o a un juez?”

En el rubro económico, presumió que este año se podría llegar a 60 mil millones de dólares en remesas, la generación de empleos, la recuperación del salario que —dijo— en promedio es 14,768 pesos mensuales de más de 21 millones de trabajadores inscritos en el IMSS y que a diferencia de los últimos sexenios no hay devaluación del peso frente al dólar.

En la conferencia presentó una serie de gráficas sobre la situación de la economía del país y expuso que de los inscritos en el IMSS en febrero de 2020 se tenía 20 millones 613 mil 536 trabajadores y diciembre de este año se llegó a 21 millones 462 mil, es decir 848 mil 431 empleos más.

Sin embargo, reconoció, que en el mes de diciembre se dieron despidos de 300 mil trabajadores que se contratan de manera eventual para que no se les consideren sus prestaciones y antigüedad.

Respecto a la variación del tipo de cambio del peso frente al dólar, dijo que “esto es excepcional, es único porque no se veía en 50 años”.

Sobre la devaluación en sexenios anteriores, dijo que con Miguel de la Madrid fue de 1,600%; con Salinas, de 35.6%; con Ernesto Zedillo, de 185%; con Fox, de 19.3%; con Calderón, de 12.8%, y con Peña Nieto, de 60%.

“Nosotros tenemos una apreciación, no se ha devaluado, al contrario se ha fortalecido el peso en 4.6%”.