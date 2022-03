Gobierno de CDMX: 3 mil mujeres policías vigilarán las marcha del 8M

CIUDAD DE MÉXICO.— Este domingo, Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que, debido a la marcha prevista para este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, se desplegarán 3 mil policías mujeres que estarán equipadas con casco, escudo, coderas, rodilleras y extintores.

Preparativos contra acciones violentas

La funcionaria dijo que la Comisión de Derechos Humanos de la capital y el personal de la Dirección de Asuntos Internos de la SSC supervisó ayer sábado el llenado de 400 extintores que serán utilizados en la manifestación, y aclaró que no se usa gas lacrimógeno, ya que los protocolos internos no contemplan su uso.

"Con estricto apego a los protocolos mencionados y de ser necesario, y como se ha realizado en esta y otras manifestaciones, se llevarán a cabo encauzamientos supervisados por la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de evitar que personas con martillos, bombas molotov, petardos, tubos, palos y cualquier objetivo que pueda poner en peligro la integridad física de las manifestantes ingresen a la misma", agregó.

Encausamiento, último recurso

Figueroa Franco aseguró que el encausamiento es su último recurso, ya que siempre se fomenta el diálogo y la mediación por parte de las agentes mujeres policías, además el ERUM ha designado 10 ambulancias, 10 motocicletas y 75 paramédicos ante cualquier emergencia médica.

También dijo que, "El objetivo del despliegue policía es el de resguardar la seguridad de las personas manifestantes, así como de transeúnte, residentes y habitantes donde pasaran los distintos contingentes".

Al respecto, la directora general de Gobierno, Adriana Contreras Vera, no descartó que vayan a tener actos de violencia como los que se han presentado en otras marchas feministas, esto por la presencia de grupos violentos.

"El gobierno de la Ciudad de México no está de acuerdo, y, al contrario, hace un llamado a que la movilización se realice de manera pacífica para que todos los que participan estén seguros, y también los terceros que se encuentren en las calles", dijo la funcionaria.

Derrotero de la marcha

Añadió que se han colocado vallas para la protección de monumentos con la finalidad de que no les ocasione ningún daño, pero no se descarta que hagan daños de estos por lo que las han colocado para prevenir. No obstante, Contreras Vera comentó que han tenido reuniones con diversos colectivos entre ellas la Coordinadora 8M y llegarán a acuerdo de la hora y ruta de la marcha. El acuerdo es que partan del Ángel de la Independencia a las 16:00 horas, la ruta será por Paseo de la Reforma, parada en la ex glorieta Colón ahora Glorieta de la Mujeres que Luchan, van a seguir por Reforma y darán vuelta en avenida Hidalgo, Eje Central, entrarán por 5 de mayo y arribar a la Plaza de la Constitución para realizar un mitin.

Otras marchas

La directora general de Gobierno señaló que también saldrán otros movimientos desde el Monumento a la Revolución, y que durante todo el trayecto de la manifestación estarán las personas de Diálogo y Convivencia, chalecos naranjas, para la medición o asistencia para las manifestantes.

Garantizan trayecto pacífico

Mientras tanto, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, aseguró que se va a garantizar el trayecto pacífico de la marcha, "nosotras vamos a estar a lado de las víctimas, y de las mujeres que viven violencia".

Y agregó, "Hay que enfatizar que no hay represión, lo dijeron mis compañeros, pero no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia. No reconocemos que la violencia puede manifestarse con más violencia y por eso hacemos un llamado a esos grupos que son los menos, que han demostrado que hacen una serie de acciones violentas que ponen en riesgo a las propias manifestantes".

Ingrid Gómez Saracíbar hizo un llamado para que las manifestantes marchen con paz, con alegría y libertad porque esta "es la Ciudad de las Libertades, y solo el operativo tiene el objetivo de proteger".