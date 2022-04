CCE: La decisión es exclusiva de los legisladores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó anteanoche que, en relación con la determinación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados de posponer la discusión del dictamen sobre la reforma eléctrica, el consejo no está negociando absolutamente nada con el Congreso: “La decisión de aplazar la discusión es exclusiva de los legisladores”, señaló.

“El sector empresarial ya expresó claramente sus preocupaciones en torno a esta reforma con la debida antelación”, dio a conocer el CCE en un comunicado.

Como informamos, a unas horas de haberse aprobado la reforma en comisiones, Morena y sus aliados decidieron posponer la sesión para el domingo 17, ante la advertencia de la oposición de que no aprobaría la iniciativa.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, advirtió que Morena y sus aliados “están postergando lo inminente”.

“Esto es la no aceptación de algo que es inminente, rechazar la reforma eléctrica. Esas supuestas reservas que suben, disque apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Que la mayoría le haga como quiera, no cuentan con la mayoría y no cuentan con nuestro apoyo en esta reforma eléctrica”, aseveró.

“La reforma eléctrica no va a pasar, no importa qué día o a qué hora la quieran votar”, agregó a su vez el panista Santiago Creel.