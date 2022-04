Caso Debanhi: Taxista que la dejó en la carretera da su versión y exhibe audios (VÍDEO)

Juan David Cuellar, el taxista que presuntamente dejó a Debanhi en la carretera y tomó lo que sería la última fotografía de la joven con vida, contó a un noticiero de TV Azteca su versión de los hechos.

El chofer dijo que llevó a Debanhi y a dos de sus amigas a una fiesta mediante el servicio de aplicación, posteriormente le pidieron su número para que las recogiera más tarde cuando salieran. Lo anterior difiere de la versión presentada en principio, cuando las amigas aseguraron que un conocido de confianza recogió más tarde a Debanhi, quien desapareció el 9 de abril pasado.

Alrededor de las cuatro de la mañana, dijo el conductor, recibió un mensaje para pasar por ellas a la quinta donde fue la fiesta, al llegar al lugar, las amigas subieron a Debanhi al auto y luego ellas se fueron en otro vehículo.

Para Juan, sus amigas fueron las primeras en abandonarla al dejarla sola en su taxi y aseguró que ella misma las tachó de "malas amigas", pues incluso recuerda que le preguntó a la joven por la dirección de su casa, pero como se encontraba en un estado inconveniente no se lo pudo decir. Sostiene que le envió un mensaje a las amigas, pero estas tampoco le dieron la dirección.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere, (ellas) pasan en otro carro. Me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, después de eso me pide un cable para cargar el celular".