Xibalbá, de Grupo Xcaret, ha impactado cenotes de Yucatán; el Tren Maya, no: vocera de AMLO

La devastación por el Gpo Xcaret en el parque Xibalbá, Yuc. es un ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos y creó canales artificiales. Lástima q esa destrucción no la ven los ambientalistas q protestan vs el Tren Maya. No al desarrollo turístico depredador. pic.twitter.com/5xQLLyw1KC