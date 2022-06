"No hay empleo en México"; profesionista con posgrado acepta trabajo por 5 mil mensuales

Comparta este artículo

Un usuario a través de TikTok se viralizó al comentar que no encuentra empleo en México y, debido a lo anterior, aceptó trabajar en un lugar cuyo salario es de $5,000 mil pesos mensuales.

El usuario comentó que, pese a tener un posgrado, no puede hallar empleo en México y necesita trabajar para sobrevivir. Según comenta, previo a la pandemia tenía un trabajo en el cual percibía 15 mil pesos mensuales, sin embargo, a raíz de la pandemia la empresa hizo recortes y, desde entonces, no pudo conseguir uno nuevo.

El nuevo empleo que el usuario decidió aceptar, además de que es de un salario mucho menor del que esperaría percibir, será temporal, pues es un programa del Gobierno.

“Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan cinco mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3. No es por menospreciar la ayuda, pero tengo licenciatura en mercadotecnia, estudié un posgrado en mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate uno que te paguen bien, no hay trabajo”.

En otra parte del vídeo, el joven aclaró que “Lo máximo que he ganado son 15 mil pesos mensuales y me dijeron de este de cinco mil pesos y dije va. Es mucho menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera. Ya me di cuenta que no sólo soy yo, toda esa gente está buscando trabajo porque no hay trabajo”, afirma señalando el lugar donde se encontraba.

Al término de su vídeo, el usuario pidió a todos los que tienen un trabajo estable o también llamado godín, no quejarse de éste, pues muchos desearían tenerlo. “No se quejen de su trabajo de godín, yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de godín y por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo y no he podido conseguir trabajo. Muchas veces no valoramos lo que tenemos como trabajo, nos quejamos y decimos muchas cosas que no van al caso”

