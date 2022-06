Festejan cumpleaños en restaurante y les cobran 6,500 por copa de licor, usuaria comparte su historia

Comparta este artículo

Salir con amigos el día de su cumpleaños es una de las formas más comunes de celebrar. Por lo general se convierte en un momento de convivio con personas cercanas que se queda para el recuerdo, sin embargo, no siempre sale como uno planea. Esta es la historia de unos amigos que después de consumir y pedir la cuenta debían más de 15 mil pesos.

El hecho fue dado a conocer en redes sociales por la usuaria Karla González quien contó su experiencia en La Buena Barra Cantina Contemporánea en Nuevo León, donde festejaron el cumpleaños de un amigo y cuyo presupuesto para ese día era de 4 mil pesos para cubrir la cuenta.

Yo vi el menú antes, me sentí segura. Al llegar todo bien, quisimos beber 1 tequila (fue lo más caro) y luego normal, limonada, cerveza, nuestros platillos fuertes”, comentó la joven.

¿Qué pasó en el restaurante La Buena Barra Cantina Contemporánea?

Según comenta Karla todo iba bien hasta que después llegó el pastel y en ese momento les ofrecieron opciones de Whisky. La joven comenta que el mesero se mostró muy insistente para que eligieran uno e incluso, les dio a oler los licores. Después de esto el cumpleañero escogió un Dalmore 25.

La sorpresa fue al pedir la cuenta, pues tenían una deuda de 15 mil pesos.

"Al buscar el precio NUNCA lo encontré. Pedimos la cuenta y sooooorpresaaaa, 15 mil pesos, de los cuales 13 mil eran de 1 shot (ni era 1 shot) de whisky”, señaló la joven."

La usuaria comenta que pidieron hablar con el gerente del restaurante, sin embargo, éste nunca se presentó y el mesero les dijo que tenían que pagar la cuenta. Después de seis horas en el restaurante fue el cumpleañero quien tuvo que ir a retirar dinero para pagar la cuenta.

La joven declaró que sí lograron hablar con el Capitán de meseros, pero no fue de gran ayuda. "Hablamos con el Capitán de meseros que solo nos dijo que solo era engaño si nosotros pedíamos una cosa y se nos entregó otra, pero si no nos dijo precio, no lo era. También nos mencionó que ese mesero se caracterizaba por siempre querer vender la gama alta de la mixología. Pero fuera de eso no podían hacer nada y teníamos que pagar el total”, relató.

"Solo era una ocasión especial, ya que no acostumbro a ir a lugares caros por hobbie. Lección aprendida y que no les pase jajaja mejor vayan a los taquitos de la esquina, bye”, finalizó.

Al término de su publicación pidió a la Profeco que interviniera ante la pésima respuesta del gerente y meseros en ese lugar.

Restaurante La Buena Barra Cantina Contemporánea responde a la acusación

Ante la viralidad que tomó la narración de Karla González, el restaurante La Buena Barra Cantina Contemporánea respondió en un breve comunicado que los comensales pidieron dos copas de whisky a un precio de $6,500 pesos cada una y no un shot, como lo dicen en la publicación.

La cantidad de tragos viene al principio donde le cortan esa parte en la fotografía”, “Nuestros precios siempre han estado en nuestro menú”, señaló el restaurante.

Aún así, el restaurante hizo la devolución del dinero pues hubo un error por parte del mesero al no comentarles el precio del trago. Ese mismo día se realizó la devolución de su dinero”, comentó la administración del restaurante en el comunicado.