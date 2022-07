AMLO niega persecución a Enrique Peña Nieto y pacto de impunidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno emprendió persecución alguna a Enrique Peña Nieto y que un pacto de impunidad con el exmandatario.

“Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, pero nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación, inventan cosas, hablan de pactos, de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información”, detalló.

En la conferencia mañanera, AMLO afirmó que la denuncia contra Peña Nieto, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves pasado por operaciones irregulares, se dio "por cuestión de principios”.

Señaló que ya se tenían indicios de un mal comportamiento financiero que arrojó el propio sistema de los bancos y por eso se dio aviso a todas las autoridades competentes.

“Yo no puedo mentir ni puedo ocultar nada, por eso se da a conocer que, como persona expuesta, que lo somos todos los servidores públicos, las operaciones que llevamos a cabo las revisan y terminan en (la Secretaría de) Hacienda, son notificadas por los bancos a (la Unidad) Inteligencia Financiera”, explicó.

López Obrador negó que la investigación contra Peña Nieto obedezca a una represalia por estar operando desde España la elección en el Estado de México.

"Eso no es cierto. Eso, periodísticamente hablando, para no seguir mencionando que se dedican a calumniar, es de manera amable una 'volada' para no decir que es una calumnia (...) No tenemos nada que ocultar", puntualizó.