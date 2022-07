Layda Sansores expone nuevo audio de Alito Moreno: "Yo fui electo 4 años y yo me quedo aquí"

Layda Sansores lanzó en su programa "Martes de jaguar" un nuevo audio del exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas donde habla de su estadía al frente el partido tricolor hasta 2024.

En el audio dado a conocer la noche del martes, "Alito" Moreno afirma que él continuará en el cargo hasta el 2024 y se encargará de elaborar la lista rumbo a las elecciones del 2024 y la elección local de Tamaulipas.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, ósea, a mí me va a tocar decidir la lista. Porque todos esos pendejos que andan allá afuera: ´No que si no dan resultados´, se van a la verga, yo fui electo 4 años y yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan".