AMLO, inconforme por cateo a casa de "Alito" Moreno en Campeche

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad al considerar que fue indigno y humillante la forma en cómo se llevó a cabo el cateo que realizó la Fiscalía de Campeche a la residencia particular del presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Después de esa declaración afirmó que no defiende al priísta. "Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo en la forma en que entraron a hacer una dirigencia en la casa del presidente del PRI, ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, es indigno, no se puede lastimar y humillar la dignidad de las personas".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aclaró que no está defendido "a ese señor". "No estoy defendiendo al señor, digo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático". Asimismo, el presidente señaló que se debió hacer el acto judicial sin propaganda.

"Tengo dos cosas bien presentes cuando Televisa entró, por gestiones al gobierno de Estados Unidos, a la casa de Sadam Hussein, un reportero famoso mostró cómo vivía y se hizo un espectáculo. "Y recientemente lo que le hicieron a Evo (Morales) que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo, además con pintas racistas no estoy de acuerdo con eso".

Este lunes 4 de julio, durante un operativo encabezado por el fiscal de Campeche, Renato Sales, autoridades ingresaron a una propiedad del exgobernador del estado. En un video dado a conocer por el gobierno de Campeche se observa cómo policías ministeriales abrieron por la fuerza la entrada principal del domicilio ubicado en en el fraccionamiento Lomas del Castillo, cerca de la zona costera.

Horas después del cateo también se difundió un vídeo del que sería el baño del líder priista.