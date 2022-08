Mensaje de la alcaldesa de Tijuana causa polémica: "Cobren las facturas a quienes no les pagaron"

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes no les pagaron y no a las familias de ese municipio, lo que generó polémica en redes sociales.

"Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan", dijo la funcionaria en un video.

POR MUCHO una de las declaraciones más irresponsables del sexenio, y vaya que se han dicho muchas tonterías.



Lo dijo Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana.



pic.twitter.com/6bpMJWdLxp — Risco (@jrisco) August 13, 2022

En la grabación, también aseguró que 3 mil efectivos de la Guardia Nacional se unirán a 2 mil policías estatales para la protección de Tijuana. "Así que tijuanenses continuemos de manera pacífica con nuestras actividades porque ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad", concluyó la alcaldesa.

Durante la ola de violencia de ayer, señaló que se registraron 10 vehículos quemados y se está trabajando para mantener la seguridad de los ciudadanos.

Polémica en redes sociales

A través de Twitter y en los comentarios del video publicado por el Ayuntamiento de Tijuana, los usuarios se manifestaron en contra de lo dicho por la alcaldesa. "Una de las declaraciones más irresponsables del sexenio", "Es vergonzosa la declaración", "Cuando al gobierno ya no le interesa ser gobierno", se leen entre los retuits y comentarios.

Cuando la autoridad renuncia a ser autoridad



Cuando al gobierno ya no le interesa ser gobierno



Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, le dice a los delincuentes que le cobren piso a quienes no les pagaron uD83EuDD14



¿Qué es esto?



pic.twitter.com/M5BGsvfS7p — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 13, 2022

Las declaraciones de la Alcaldesa de Tijuana dejan claro que su gobierno ya claudicó de su principal tarea: proteger a los ciudadanos.



Responsabiliza a “quienes no pagan” y vuelve interlocutores a los criminales.



Si así piensa, en el mejor de los casos debería renunciar. — Adrián López (@AdrianLopezMX) August 13, 2022

Wtf!!! La Alcaldesa de Tijuana pidiendo al Crimen Organizado que se “cobre las facturas “ a quiénes no les pagaron.



Abrazos no Balazos raza!uD83DuDE05??uD83EuDDD0pic.twitter.com/clMbKp8ZxQ — Don Porfifirio Díaz (@DonPorfifirio) August 13, 2022