Coparmex: Que se les pregunte a víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— México es víctima de políticas ineficientes en todas las áreas y en lo que respecta a la inseguridad debiera preguntar el gobierno a las víctimas de violencia de ciudades de Chihuahua, Baja California, Jalisco y Guanajuato si lo que se dice que sucede es una exageración, dijo el presidente de la Coparmex, José Medina Mora.

Para el líder del sindicato patronal se trata de hechos de violencia reprobables que no pueden volver a suceder en el país, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno que garanticen la seguridad.

“Yo les preguntaría a los ciudadanos que vivieron estos actos de violencia si esto es una exageración; igual les preguntaría a los ciudadanos de Ciudad Juárez que vieron que algunos comercios fueron vandalizados, que personas que estaban en tiendas de conveniencia o en restaurantes que perdieron la vida, si esto es una exageración”, comentó.

Consideró que “México está viviendo momentos difíciles en lo político, económico, social, y ahora también la inseguridad, la sociedad está siendo víctima de políticas públicas ineficientes de incertidumbre jurídica, de crisis económica, violencia en varios estados y un sinnúmero más de hechos que afectan la vida cotidiana de los mexicanos”.

“Como sector privado, nos afecta la inestabilidad política, la falta de estado de derecho y el incumplimiento de la ley; no hay desarrollo económico sin estabilidad política, no habrá inversiones si no hay certeza jurídica, no hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática”, aseveró Medina Mora Icaza.