Ahorrar luz en casa, consejos prácticos para pagar menos en tu próximo recibo

El año de 2022 ha sido uno de los más difíciles a nivel económico para las familias. Desde el inicio de la pandemia muchas personas se vieron en problemas económicos debido a la pérdida de trabajos y restricciones impuestas para contenerla. En este período muchos se las ingeniaron para ahorrar en la medida de lo posible y por ello, acá te presentamos algunos consejos para cuidar su cartera al ahorrar energía eléctrica en tu casa y así pagar menos en tu próximo recibo.

Ten en cuenta que existen muchas opciones y, algunas de ellas, requieren hasta cierto punto un grado de inversión que a la larga, se traducirán en ahorro.

Aprovecha la luz natural

Pese a que pudiera parecer un consejo muy simple, muchas personas no aprovechan la luz natural durante el día y, aunque haya suficiente luz hacen uso de iluminación artificial. Situar zonas de estudio o lectura cerca de un lugar iluminado o de una ventana, te permitirá prescindir del uso de una lámpara o foco en tu habitación.

Cambia tus focos y lámparas

Este es uno de los puntos más importantes que te recomendamos realizar a la brevedad en caso de no contar con ellos. Los focos LED son una gran alternativa para un cambio y no afectar tanto los bolsillos de los usuarios, a pesar de ser más caro de que los tradicionales, consumen 10 veces menos y tienen una vida útil más larga, por lo tanto no tendrá que sustituirlas en un buen lapso de tiempo.

Uso correcto del aire acondicionado

En épocas de calor es importante que no utilices indiscriminadamente el clima. Te recomendamos que antes de encenderlo ventiles la habitación por si estuvo cerrada todo el día y así ayudar a bajar naturalmente la temperatura. Adicional, es importante que, de no tener una urgencia por enfriar rápido el espacio utilices el clima en una temperatura moderada, así evitarás que el equipo trabaje de más y tenga lapsos de descanso prolongados.

Desconectar electrodomésticos

Sin duda, pocas personas son las que hacen uso de esta práctica. Uno de los factores que debemos de tener en cuenta es que aparatos como la televisión, microondas y estéreos, por mencionar algunos, tienen un consumo de energía aunque no estén en funcionamiento, por lo que desconectarlos puede representar una importante cantidad de energía ahorrada en el recibo.

Apagar las luces

Este punto, combinado con el de hacer el uso de la luz natural, ayudará a que ahorres suficiente energía y pagues menos en tu próximo recibo de luz. Como tal vez alguien te dijo alguna vez, si no necesitas la luz, no la enciendas y si sales de la habitación, apágala.

Usar electrodomésticos inteligentes

Para muchas personas cambiar sus aparatos eléctricos no es una opción, sin embargo, toma en cuenta que los aparatos electrónicos más recientes ya vienen programados para el ahorro de energía y poseen incluso programas ECO lo que se traduce en un descenso de energía requerida para su funcionamiento.

Sensores de movimiento

Existen sensores de movimiento que te permitirán encender y apagar automáticamente las luces de las habitaciones a tu paso. Con esto evitarás estar encendiendo y apagando éstas y, adicional, funcionan con el la sensibilidad, es decir, únicamente se activarán cuando realmente sea necesario y no cada que pases por el sensor.

Los consejos anteriores le servirán para reducir el consumo energético de su hogar y a pesar de que algunos de ellos implican un gasto para comenzar, con el paso del tiempo se verá reflejado en su bolsillo el ahorro, además de cuidar al mismo tiempo el medio ambiente.

