Con iniciativa “se engaña a México”, dice la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los integrantes de Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles, que ya no será hasta 2028 sino hasta 2029, derivado de una reserva emitida también por la bancada del PRI.

Se avaló por 27 votos a favor de parte de Morena, PT, PVEM y PRI, y 11 en contra de parte del PAN, PRD y MC, entre reclamos de la oposición, que denunció que con una “complicidad” entre el PRI y Morena “se está engañando a México”.

El diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro acusó que “con esta propuesta y con esta complicidad entre el PRI y Morena se está engañando a México, lo único que se está haciendo es otorgar al PRI una carta de impunidad para que sus hampones sigan libres en cualquier lugar del mundo donde están o tengan prisión domiciliaria”.

Agregó que la extensión de la presencia del Ejército mexicano en labores de seguridad pública “atenta contra los mexicanos”.

“Tenemos datos del número de homicidios y personas desaparecidas, tampoco se han podido contrarrestar los delitos del fuero común como el robo a casa habitación y a transeúntes”, acotó.

En respuesta, Susana Prieto Terrazas, de Morena, rechazó que la Guardia Nacional no esté dando resultados, y señaló que “la reducción de delitos es manifiesta”.

“El robo de autos se redujo en 48.1%, el secuestro se redujo 58.3%, el homicidio doloso, 7.8%... también en el fuero federal hay una reducción del 26.6% de los delitos en el robo de hidrocarburos, y todo esto ha sido por la intervención de la Guardia Nacional”, dijo.

El priista Carlos Iriarte reafirmó el apoyo de su bancada a la propuesta y dijo que “México necesita de la voluntad de todos”.

Decisiones difíciles

“Se requiere el apoyo para tomar decisiones difíciles y encontrar soluciones necesarias. En el contenido mismo de este debate está parte de la solución, diálogo y objetivos superiores para construir acuerdos; la consolidación de las instituciones y de las sociedades tarda, es compleja y tiene momentos ásperos que ponen a prueba nuestra resistencia y resiliencia. En el esfuerzo por un país más seguro nos mantendremos firmes con la cara en alto”, indicó.

En su intervención Jorge Triana, del PAN, advirtió que la ampliación del plazo para que el Ejército esté en las calles “tiene que ir acompañado de una serie de acciones de carácter transitorio para obligar a los alcaldes y gobernadores a capacitar a sus policías de carácter civil en labores de proximidad, así como de términos para que modernicen a sus ministerios públicos”. Su compañera de partido Joanna Felipe Torres calificó la iniciativa de “sumamente escueta”.

En la defensa del proyecto, el morenista Hamlet García acusó a la oposición de querer privar a los ciudadanos de la seguridad. “En mi estado, Jalisco, hay 3,106 elementos de la policía estatal, en este momento hay 5 mil elementos de la Guardia Nacional, los ciudadanos requieren la presencia de la Guardia Nacional”, aseveró.

En tanto Pedro Vásquez, del PT, llamó al PAN, PRD y MC a apoyar la propuesta “y dejar de rasgarse las vestiduras”.

“No señores de la derecha y del conservadurismo, no es momento de rasgarnos las vestiduras con posturas maniqueas que no llevan a nada; la mezquindad en nuestras posturas políticas y de grupo no la merece el pueblo de México”, expuso.

“No ataca el fondo”

Jesús Velázquez, del PRD, denunció que la propuesta “no está atacando el fondo de lo que se vive realmente en México”. “Nuestro país afronta una crisis de seguridad que no se va a solucionar alargando la presencia del Ejército en las calles. Hasta este momento lo único que se ha hecho es cambiarle el uniforme, vestirlo de Guardia Nacional y aventarlo a las calles, mientras que el presupuesto para los estados y municipios en materia de seguridad ha sido totalmente eliminado por este gobierno”.

“Por supuesto que apoyaremos esta iniciativa”, dijo Armando Gómez Betancourt, del PVEM . “Es una propuesta por la valiente diputada Yolanda de la Torre porque era algo indispensable que ocurriera en nuestro país, que saliera una oposición responsable que acompañe en las buenas causas”, indicó.

Ahora el dictamen será turnado a la Mesa Directiva. El debate en el pleno será hoy miércoles en sesión presencial convocada a las 9 a.m.