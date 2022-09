Abuelita se niega salir de casa durante el sismo en México: 'Déjenme, ya me morí'

GUADALAJARA. Jalisco fue uno de los estados afectados por el sismo en México el pasado 19 de septiembre, el tercero en ocurrir en tal día por lo que en redes sociales los internautas tuvieron reacciones muy fuertes al incidente pero una inesperada fue la de una abuelita, quien se negó a huir y resguardarse ante el temblor.

En el vídeo publicado por su nieta en Tiktok, se puede ver a la familia intentar salir rápidamente de su casa al sentir los efectos del temblor, pero al llegar con la señora de la tercera edad, quien al parecer estaba durmiendo, está decide no cooperar con el escape.

En el vídeo, una mujer (no se especifica si su hija o nuera) toma el brazo de la abuelita y se queda con ella mientras el resto de la familia se reúne para dejar la casa juntos, pero la señora decide no avanzar cuando todos quieren empezar a correr.

La abuelita jalisciense incluso se tira al piso e ignora las peticiones de su familia de ponerse de pie y dejar la casa: "déjenme, ya me morí", dice la mujer mientras dos jóvenes intentan ponerla de pie.

Al final, entre varias personas tienen que tomar a la mujer y prácticamente llevarla a rastras afuera de la casa.

Afortunadamente, nadie en la familia sufrió lesiones por el sismo ni su casa tuvo daños, por lo que al estar fuera de peligro la reacción de la abuelita pasó de preocupante o frustrante a inintencionalmente graciosa cuando los internautas vieron el vídeo en Tiktok.

"Creo que ella creía que los mareos eran de ella misma JAJAJAAJ", escribió una usuaria de TikTok; "La abuela me representa en mi vida diaria", escribió otro internauta; "Necesito una playera que diga DÉJENME, YA ME MORÍ!" y "Ósea no me quiero reír pero la abuela se paso"déjenme jajaja ah que abuelita", fueron otros comentarios en redes sociales.

Sismo en México ocurre en 19 de septiembre, de nuevo

El pasado lunes 19 de septiembre un sismo de magnitud de 7.7 grados con epicentro en Michoacán golpeó varias regiones del país como Jalisco y Ciudad de México dejando saldo de un fallecido.

En redes sociales, los internautas rápidamente compartieron sus reacciones y memes al no oficial "Día de terremoto en México" tras resaltar la coincidencia de tres sismos fuertes (dos más dañinos que el registrado en 2022) ocurridos en la misma fecha.