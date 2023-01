Claudia Sheinbaum: Hay 10 detenidos por el ataque contra Ciro Gómez Leyva

CIUDAD DE MÉXICO.— La mañana de este miércoles, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en cabezó una rueda de prensa en la que ofreció información sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 16 de diciembre de 2022.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México reveló que se realizaron una docena de cateos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) y la Fiscalía de la capital con la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

#EnVivo ?? Conferencia de prensa con la #JefaDeGobierno y el secretario de @SSC_CDMX. https://t.co/XhvhEuew7b — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 11, 2023

A través de su cuenta en la red social Twitter, Sheinbaum Pardo dio a conocer que, “Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscalíaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos“.

Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos. Reitero, no habrá impunidad. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 11, 2023

Aunque la funcionaria no ofreció más detalles por el momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, prometió ampliar la información en una rueda de prensa posterior.

Ciro Gómez Leyva denunció el 16 de diciembre que dos personas le dispararon con la “clara intención” de asesinarlo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades“, relató entonces el comunicador en Twitter.

“Reitero, no habrá impunidad“, remarcó este miércoles Claudia Sheinbaum, quien pertenece al partido Morena, creado por le actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La jefa de gobierno @Claudiashein informa en conferencia que fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque a Ciro Gómez Leyva. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 11, 2023

Por su parte, en su cuenta de Twitter el periodista Gómez Leyva publicó; "La jefa de gobierno @Claudiashein informa en conferencia que fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque a Ciro Gómez Leyva".

Los hechos ocurren mientras México se consolida como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20 % de los asesinatos de periodistas en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Mientras que otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contabilizan cerca de 20 asesinatos tan solo el año pasado.