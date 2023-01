SINALOA.- Magnolia Karolina Morales Camacho era una joven de Sinaloa que, tras bajar 100 kilos hace 4 años, iba a realizarse una nueva cirugía, sin embargo, ya no salió con vida del hospital.

Magnolia, tenía 29 años de edad, y se había realizado una cirugía para bajar de peso, en aquel entonces la operación se la realizó en la clínica Ciobes, Cirugía de la Obesidad y, aunque había obtenido buenos resultados, volvió a subir de peso, por lo que el año pasado decidió someterse a otro procedimiento.

Fue entonces cuando la joven halló en Mazatlán lugar de nombre Clínica María del Mar, donde podía realizarse una cirugía de manga gástrica, estas operaciones se pagaban gracias a una tanda de cirugías plásticas que promueve el lugar.

Noticias Relacionadas Cirugías plásticas y reconstructivas implican riesgo; su certificación es necesaria

La joven oriunda de Novolato, se realizó el procedimiento estético el 21 de julio del 2022, en la clínica particular, al entrar a quirófano fue intervenida por el doctor Hernán Lizárraga, a quien la familia acusa de presuntamente realizar mal el procedimiento médico.

Durante casi seis meses a Magnolia tuvieron que realizarle alrededor de 30 cirugías, ya que resultó con una fuga esofágica, se le practicaron varias cirugías para reparar la fístula dañada, pero nunca se obtuvo un resultado positivo.

Al ver que esto no mejoraba, los familiares decidieron llevarla al hospital civil de Culiacán, en donde les informaron que tenía diversas perforaciones en su sistema digestivo, así como órganos lacerados y perforados. Buscando salvar la vida de la joven, por el posible daño abdominal la llevaron al Hospital Regional 1 del IMSS, ya que no contaban con recursos para ingresarla a otra clínica particular.

Tras meses de lucha, Magnolia murió de un infarto el pasado 6 de enero, y su madre, Sabina Camacho Verdugo, asistió el 23 de enero a la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Centro en Culiacán para levantar la denuncia formal.

Tanda de cirugías plásticas en Sinaloa

Sus seres queridos denunciaron que Magnolia se sometió a esta cirugía estética en la clínica privada porque entró en una tanda de cirugías estéticas por recomendación de Yesly Mendoza, organizadora de esto.

La mujer trabaja para la organización de "Cirugías por Cundinas ‘Surgery Advice’", asociada al doctor Hernán Lizárraga. A la joven le ofrecieron pagar un precio mucho menor por la manga gástrica a cambio de hacerle publicidad al doctor y a la clínica.

Pese al deceso de Magnolia, en las redes sociales de la clínica se siguen promocionando sus cirugías así como la invitación a participar en las tandas de cirugías plásticas.

A través de sus redes sociales la gente le ha demostrado su pésame a la familia, además han agregado comentarios sobre su persona y han expresado cosas positivas de ella.