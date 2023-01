EE.UU. consideraría al AIFA como un aeropuerto ''complementario'' al AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Secreto de Estados Unidos nunca habría considerado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para el aterrizaje del presidente Joe Biden en México, de acuerdo con informes de la periodista Dolia Estévez.

Según los informes de la periodista, el gobierno de Estados Unidos consideraría al AIFA como un aeropuerto “complementario” al “principal”, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau llegarán a México el próximo 9 de enero de 2023 para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

De acuerdo con Dolia Estevez, periodista independiente en Washington, el Servicio Secreto vería varios riesgos en el AIFA, por lo que nunca habría considerado al “aeropuerto de vanguardia” de la 4T como una opción para el aterrizaje del Air Force One.

Con base en los datos duros que he publicado en este espacio sobre la inferioridad y los riesgos del Aeropuerto Felipe Ángeles, mi conclusión es que Air Force One no aterrizará en ese aeropuerto. Según pude saber, nunca fue opción para el Servicio Secreto, responsable del AF1.