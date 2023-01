Trágico final de la empresaria Elena Lavín Montemayor; sus verdugos actuaron con saña.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Gran indignación entre la población de Ciudad Victoria ha generado el hallazgo del cuerpo sin vida de la empresaria Elena Lavín Montemayor, en una carretera de Tamaulipas, pues las huellas econtradas dejan evidencia de que sus verdugos actuaron con saña.

Y es que el hallazgo del cuerpo ocurrió en una carretera cercana a la capital; no obstante la consternación se debe a que la empresaria fue tratada con crueldad en sus últimas horas de vida, según las autoridades, además de que era una persona muy querida y conocida por ser activista.

Abandonan cuerpo de empresaria Elena Lavín Montemayor en carretera de Tamaulipas

Según la información de la Fiscalía, el cuerpo de la persona fue hallado por la mañana del sábado 31 de diciembre.

Sobre el tema, el candidato al Senado por el Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, confirmó a través de un comunicado que se trata de su tía Elena Lavín viuda de Muñoz, que se mantiene muy cercano a la familia y otorga su voto de confianza a las autoridades para que den pronta y expedita justicia.

La inseguridad en #CdVictoria se ha desatado, los asaltos en los hogares a la orden del día. Lamentablemente ayer, una gran mujer siempre con la mejor actitud y sin hacerle el mal a nadie perdió la vida en manos de cobardes. Descanse en paz Elena Lavín Montemayor uD83DuDE4FuD83CuDFFBuD83DuDE4FuD83CuDFFB — Ale Cárdenas (@alecardenasc26) January 2, 2023

En tanto, la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas, lamentó su muerte: "La inseguridad en #CdVictoria se ha desatado, los asaltos en los hogares a la orden del día. Lamentablemente ayer, una gran mujer siempre con la mejor actitud y sin hacerle el mal a nadie perdió la vida en manos de cobardes. Descanse en paz Elena Lavín Montemayor", tuiteó la legisladora.

¿Qué ha dicho la Fiscalía sobre el asesinato de la empresaria Elena Lavín Montemayor?

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FJGET), Irving Barrios Mojica, informó que Elena Lavín Montemayor murió por traumatismo craneoencefálico, al ser golpeada en su casa y después llevado su cuerpo al kilómetro 16 de la carretera Victoria a Jaumave, conocida como Rumbo Nuevo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Sergio Chávez García, información de este caso que ha impactado a la población de la capital tamaulipeca, debido a que Elena Lavín Montemayor era una persona muy conocida y estimada por participar en acciones sociales.

A 100 días de gobierno de @Dr_AVillarreal @PartidoMorenaMx asesinan en la capital a la empresaria y política Elena Lavín Montemayor, fue secuestrada en su domicilio y después tirada en la carretera. La @SSP_GobTam ha ocultado el incidente, por ser prima de Jesús Lavín @gobtam pic.twitter.com/l0GutHXTJ2 — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) January 2, 2023

Precisó que a las 8:25 horas del 31 de diciembre se recibió una llamada de emergencia a través de los números del C4, para reportar el hallazgo de un cuerpo sin vida en el mencionado lugar.

"En un principio fue atendido por elementos de la Guardia Estatal, quienes corroboraron dicha información, actuaron como primeros respondientes, resguardaron el lugar de los hechos y solicitaron la intervención de la Policía Investigadora", expresó.

En un primer momento, agregó Barrios, conoció del caso la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Cometidos Contra Mujeres por razón de género para el inicio de la carpeta correspondiente y la aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para los delitos de feminicidio.

Trágico final de empresaria Elena Lavín Montemayor; sus verdugos actuaron con saña

"Una vez que se concluyó la necropsia de ley se concluyó que la causa de muerte fue derivada de una acción violenta consistente en traumatismo craneoencefálico, así como la presencia de diversos golpes en el rostro que conllevaron a la presencia de hematomas", especificó el fiscal.

Dijo que, dentro de las investigaciones, ya se han practicado diversas entrevistas, análisis forenses, peritajes de indicios, así como la inspección en el domicilio de la víctima, "en donde se localizaron hallazgos de manchas y prendas con material hemático, de lo que se puede establecer presuntivamente que fue el lugar donde se violentó y muy probablemente se privara de la vida a la víctima para después proceder a dejar el cuerpo en el lugar antes mencionado".

¿El o los verdugos de Elena Lavín Montemayor eran personas conocidas de ella?

Hasta el momento no hay certeza sobre si el o los verdugos de Elena Lavín Montemayor eran personas conocidas de ella, pero el fiscal general aclaró que en el domicilio de la víctima no se observa violación de cerraduras o ventanas, y aunque si había evidencia de un desorden en el mobiliario de los objetos, no observaron robo o sustracción de alguno de ellos.

Y agregó: "Se dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de secuestro, toda vez que familiares de la víctima recibieron solicitud de rescate para la liberación de la misma, ante un supuesto cautiverio, sin embargo, no se tuvo mayor comunicación con los presuntos responsables para poder concretizar algún pago".

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado solo ha emitido escueta información, respecto a que realizan investigaciones por el hallazgo, junto a la carretera Rumbo Nuevo, que conduce de Ciudad Victoria al municipio de Jaumave.