CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que fije una postura clara ante la guerra Rusia-Ucrania, y no sólo condene con palabras.

En una conversación a distancia con estudiantes de las universidades Iberoamericana y Anáhuac, y del Tecnológico de Monterrey, organizada por la Embajada de Ucrania en México, Zelenski agradeció a nuestro país por su participación en la reciente reunión de consejeros diplomáticos dedicada a la implementación de la fórmula de la paz.

“México es uno de los países líderes que goza de gran prestigio en América Latina y El Caribe, estoy seguro que una potencia con esta proyección mundial, hoy día no puede quedarse al margen de los crímenes y de la guerra sangrienta e injustificada desatada por Rusia contra Ucrania”, dijo.

“Los ucranianos quisiéramos saber la postura clara del gobierno mexicano con relación a las acciones terroristas de los líderes rusos. Queremos ver a México entre los países que no solamente condenan con palabras la agresión rusa, pero también entre los que nos ayudan a resistir y a sobrevivir. Esta ayuda puede ser distinta, sabemos que México es un país neutral que observa el principio de la no injerencia en asuntos de otros países, pero la neutralidad no significa la indiferencia”, agregó el presidente ucraniano.

“Invitamos a México a juntarse a los esfuerzos humanitarios para superar las secuelas de la agresión para reconstruir Ucrania”, declaró el mandatario.

Zelenski agregó que su país quiere sentir “la solidaridad” de México: “Espero oír una voz fuerte de México, tanto de la sociedad civil, como de representantes oficiales de su país, la voz en apoyo a Ucrania, y cuando nuestras voces suenen en unísono, vamos a ganar”.

“Y la paz, justicia y primacía de la ley serán restablecidas en aras del bienestar y prosperidad de todos los pueblos”.

“El pueblo mexicano, para el cual la familia y los valores familiares son sagrados, estoy seguro que entienden nuestro dolor, el dolor que entienden millones de ucranianos cuyas familias quedaron destruidas y separadas como resultado de las acciones terroristas de Rusia”, puntualizó Zelenski.

El mandatario ucraniano dirigió un mensaje a “la generación que va formar el futuro de México”:

“Queremos construir un mundo nuevo y mejor para todos nosotros. ¿En qué consiste la diferencia entre Ucrania y Rusia?”, cuestionó para explicar lo que está pasando en su país y por qué sigue el curso de la guerra, con afectaciones para la humanidad. “Los ucranianos luchan para ser libres, los rusos luchan para dominar a otro pueblo, la guerra sigue en nuestra tierra. El pueblo de Ucrania está luchando por su libertad sacrificando sus vidas, el pueblo de Rusia no paró y desgraciadamente una gran parte de este pueblo, influenciada por la propaganda rusa, apoya la guerra de agresión del régimen ruso”, expresó.

Zelenski señaló su fórmula de paz es una dirección clara para restablecer el orden jurídico internacional.