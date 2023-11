PUEBLA.- Un ex alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pretendía liberar sus horas de servicio social y obtener un pago de miles de pesos extorsionando a una trabajadora de la institución.

El caso fue dado a conocer por la Fiscalía General del Estado de Puebla tras la detención del sujeto, identificado como Miguel Ángel “N”.

Detienen a ex alumno de la BUAP por extorsión

Miguel Ángel “N”, ex alumno de la carrera de mercadotecnia en la BUAP, intentó extorsionar a Fátima “N”, funcionaria de la universidad para la liberación de 480 horas de servicio social y el pago de 45 mil pesos.

Según informó Juan Francisco Vera Ayala, fiscal especializado en investigación de secuestro y extorsión, Miguel Ángel “N” acudió a la oficina de Fátima “N” diciendo que necesitaba hablar con ella por “un asunto muy importante” relacionado con la plataforma del sistema de becas.

Miguel Ángel “N” le hizo mención de la contraseña del sistema, a pesar de que Fátima “N” era la única persona que debía conocer el acceso, y la amenazó con no borrar información sensible de la plataforma de becas si no le pagaban 45 mil pesos y liberaba sus horas de servicio social.

El pasado 6 de noviembre, el ex alumno contactó nuevamente a la funcionaria y dijo que el 8 de noviembre regresaría a la oficina por el dinero, por lo que Fátima “N” presentó una denuncia por extorsión.

La Fiscalía de Puebla llevó a cabo un operativo de pago controlado que concluyó con la detención in flagranti de Miguel Ángel “N”, a quien le fue incautada una laptop, 10 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

