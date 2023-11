La cuenta en X, antes Twitter, del expresidente mexicano Vicente Fox Quesada desapareció la tarde del lunes, al parecer tras ser eliminada.

El hecho tiene lugar en medio de las críticas y una denuncia de Movimiento Ciudadano por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, esto luego de que el expresidente llamara a la creadora de contenidos “dama de compañía”.

Como se informó, el fin de semana Vicente Fox fue blanco de críticas luego de llamar “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La influencer no se quedó callada y respondió al Fox pidiendo respeto a su persona:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, escribió Mariana Rodríguez a través de la misma red.