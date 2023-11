CIUDAD DE MÉXICO.- Comentarios en redes sociales del ex presidente Vicente Fox causaron polémica por referirse a Mariana Rodríguez, esposa del ahora precandidato a la presidencia Samuel García, como una “dama de compañía”.

La también influencer acusó al ex mandatario de “violencia” y resaltó que este 25 de noviembre, fecha en la que publicó sus comentarios contra ella, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La mañana de este sábado, Fox compartió una publicación del periodista Pedro Ferriz en la que afirmó estar “armando” un proyecto o reportaje para “dar a conocer todo sobre Samuel García”, hasta ahora único precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia.

“Su pasado, su familia y el narco, su lavado de dinero, los hermanos de Mariana y sus empresas “exitosas”. Sus constantes infidelidades y borracheras”, escribió el periodista, quien agregó que “Marianis es su único eslabón con una mediana popularidad”.

Al respecto, Fox pidió que el periodista “cuente la historia” y luego se refirió a la pareja originaria de Nuevo León diciendo “hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”.

“Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Tómelo en cuenta”, escribió Mariana, ex titular de la unidad ‘Amar a Nuevo León’ durante la gubernatura de García.

En una segunda publicación dirigida al ex presidente agregó:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar”.

La publicación de Fox provocó una serie de reclamos por parte de los usuarios y acusaciones por misoginia.

“A ver, a ver, me castra Samuel, pero no veo la necesidad del ataque misógino Mariana. Deje de orinar fuera de la taza”, respondió un usuario al ex presidente en su misma publicación.

“No estoy de acuerdo con Samuel García en muchos temas pero coincido con su señora Mariana, lo que hizo el expresidente Vicente Fox está muy mal comentario machista y fuera de lugar creo que el señor debería disculparse”, escribió otro en la respuesta de Mariana.

Lilly Téllez, senadora del PAN, criticó los comentarios de Vicente Fox y le hizo un llamado a disculparse con Mariana Rodríguez.

Sí es ofensivo llamar "dama de compañía" a la Sra. Mariana Rodríguez.



Es un error del expresidente Vicente Fox, ojalá se disculpe, nobleza obliga. — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 25, 2023

Incluso, Xóchitl Gálvez, precandidata del PRI-PAN-PRD y una de las contendientes de Samuel García a la Presidencia de 2024, salió en defensa de Mariana Rodríguez.

Si atacan a una nos atacan a todas.



Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya.



Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor.#25N — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 25, 2023

Sin embargo, la respuesta de Mariana Rodríguez a Fox también generó críticas en su contra.

Reclaman caso Debanhi Escobar a Mariana Rodríguez

Mientras que internautas acusaron a Fox de misógino, también hubo reclamos contra Mariana Rodríguez por el manejo del gobierno de Nuevo León, entonces encabezado por su esposo, del caso Debanhi Escobar así como el caso de María Fernanda Contreras.

Recordamos que los casos Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras fueron feminicidios ocurridos en Nuevo León en el año 2022; en el primero no se ha identificado al agresor y en el segundo ya hay un sospechoso detenido.

“Vicente si es un p*nd*j* por cómo se refirió a ti, pero […] que hablas de que día es hoy o de la violencia […] nunca has ayudado en casos como el de Debanhi […] mentiste diciendo que siempre estuviste para la familia de Maria Fernanda. Feminista de papel”, escribió uno.

Vicente si es un pendejo por como se refirió a ti, pero no mames tu también que hablas de que día es hoy o de la violencia, cuando nunca has ayudado en casos como el de Debanhi o cuando mentiste diciendo que siempre estuviste para la familia de Maria Fernanda

Feminista de papel! https://t.co/Zu2F862dXm pic.twitter.com/6BGA9XHo8b — Lori 🩵 (@Lori_Swiftie) November 25, 2023

“Totalmente de acuerdo. Ninguna mujer tiene porque vivir en un estado permanente de violencia. Ni tú ni las más de 50 mujeres que han muerto en Nuevo León en lo que va del año y que a nadie (Samuel García) parece importarle”, escribió otro.

Pues pregúntale a Mariana, ya ves q se le hizo fácil reír y morderse los labios para ya no hacerlo, saliendo del velorio de Debanhi 🤡 ahora resulta defensora de la violencia de género y ponerse a pelear con un anciano de 82 años q se le ocurrió decirle q es compañia del marido🤡 pic.twitter.com/eoy2MILVlE — Alexa M (@Andywwish) November 25, 2023

También recordaron comentarios negativos de Samuel García contra Mariana Rodríguez.

Esto es violencia Esto también es violencia!!!#MarianaSiSamuelNo pic.twitter.com/rF8sCwg3lU — El perro de Elon (@DuckingLawyer) November 25, 2023

Dama de compañía ,no se ve el insulto aquí donde ve el insulto pic.twitter.com/dYIgqxb2Hu — deadpoolmx (@Deadpoolmx2) November 25, 2023

