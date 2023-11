MONTERREY.- Un grupo de personas, algunas encapuchadas y otras no, irrumpió en el Congreso de Nuevo León durante la sesión para designar al gobernador interino tras licencia de Samuel García para contender en las elecciones de 2024.

Los manifestantes acusaron al PRI y al PAN de presunta corrupción, esto el mismo día en que Samuel García denunció a los dirigentes nacionales de ambos partidos, Alejandro ‘Alito’ Moreno y Marko Cortés, de intervenir en la designación del gobernador interino.

Irrumpen en el Congreso de Nuevo León

Poco antes de las 8 de la noche un grupo de personas presuntas simpatizantes de Movimiento Ciudadano, partido de García Sepúlveda, ingresó a la fuerza en la sesión del Congreso local para designar al gobernador interino.

Casi al mismo tiempo se registró un enfrentamiento verbal entre Lorena de la Garza del PRI y Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano.

Inicialmente se reportó que los encapuchados lanzaron bombas de humo dentro del recinto, pero después se indicó que alguien activó un extintor dentro del Congreso ante la irrupción de personas.

El panista Mauro Guerra, presidente del Congreso local, acusó al gobernador Samuel García de causar la revuelta.

El reporte más reciente indica que pese a la presencia de los manifestantes, se está llevando a cabo la sesión para designar al gobernador interino.

Samuel García responde a revuelta en Congreso

Tras la revuelta en el Congreso este miércoles, que hasta las 8:20 de la noche aún continuaba, el gobernador Samuel García responsabilizó al PRI y PAN del incidente además dijo que esperaba que “no pase a mayores”.

“Me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que es un autoboicot […espero que no pase a mayores lo del Congreso, ya sabemos cómo se maneja el PRI y el PAN”, dijo a la prensa.

El único precandidato de MC a la presidencia dijo que no caerán en provocaciones e hizo un llamado a simpatizantes a “estar tranquilos”.

El incidente en el Congreso se da el mismo día que García Sepúlveda anunció que regresaba al gobierno de Nuevo León por un período de tres días, es decir hasta el 1° de diciembre, debido al nombramiento del gobernador interino.

En un vídeo publicado en redes sociales, García acusó a “Alito” Moreno y a “Marquito” de querer “reventar” los acuerdos que ya se tenían para nombrar a su suplente.

“Hay diputados del PRI y del PAN que sí quieren llegar a acuerdos, esos diputados tienen mucha presión de la Ciudad de México, ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar”, acusó.

“Este sábado ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino Alito a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián de la Garza como fiscal o no hay acuerdo y eso es un inadmisible”, afirmó.

Al solicitar su licencia, García designó al secretario general de gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho “con el objetivo de darle continuidad a un ejercicio democrático ya avalado por la ciudadanía”.

Sin embargo, el Congreso nombró a Arturo Salinas Garza, Magistrado Presidente del Poder Judicial estatal y del Consejo de la Judicatura como gobernador interino de Nuevo León, para tomar el cargo el próximo 2 de diciembre.

Samuel García impugnó la designación del gobernador interino a finales de octubre que calificó como una imposición del PRI y el PAN que vulneraba sus derechos político-electorales.

Este miércoles al regresar temporalmente al cargo, Samuel García pidió a legisladores de todas las bancadas respetar la sentencia del Tribunal Electoral que exige el respeto al principio democrático y designe a una persona de MC como interino.

Recordamos que el Congreso de Nuevo León tiene hasta el viernes 1° de diciembre para nombrar a un mandatario interino.

