CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “No vamos a permitir un gobernador interino espurio”, advirtió el mandatario en funciones, Samuel García, quien convocó a cerrar filas ante la que calificó de “imposición de Luis Enrique Orozco de parte del PRIAN”.

En vísperas de la toma de posesión del gobernador interino designado por el Congreso local, García dijo que “no vamos a permitir que 26 diputados del PRI y PAN, títeres de estos mafiosos, se pongan en contra de 780 mil neoleoneses que sacaron a la vieja política”.

Dijo que de manera ilegal están violando la ley, violando suspensiones del Poder Judicial. “No permitamos que con armas, intimidación y violando la ley se contradiga lo que ganamos en las urnas”, expuso en un vídeo en sus redes sociales.

Pidió a los jueces que otorgaron suspensiones para que fuera designado un gobernador interino de MC, porque los ciudadanos apoyaron esa plataforma para una gubernatura de 6 años, que “hagan pagar a los diputados del PRIAN por haber desobedecido y nombraron a un interino ilegal”.

García igual dijo a los ciudadanos de todo el país “que como yo tienen esperanza de un nuevo México, a que saquemos a la vieja política… te pido tu apoyo para que compartas este mensaje”.

Con la Bandera nacional y la del estado en una oficina, el gobernador que regresó tres días de su precampaña presidencial mandó un mensaje a todo México: “Esta lucha es muy importante, queremos sacar a la vieja y rancia clase política, en especial al PRI de Alejandro Moreno y al PAN de Marko Cortés, que solo han venido a Nuevo León a romper acuerdos y a provocar desmanes”.

Por momentos hablando como precandidato, aseguró que los líderes del PRI y PAN están muy preocupados “porque en tan solo ocho días de precampaña ya estamos en segundo lugar”.

Ayer mismo la precandidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al gobernador en funciones de tener a ese estado “en una absoluta ingobernabilidad”, por la “irresponsabilidad e inmadurez con que ha actuado, al no propiciar el diálogo y el acuerdo con los partidos en el Congreso estatal”.

Entrevistada durante su visita a Nuevo León, Xóchitl sostuvo que para gobernar hay que saber conciliar, porque nunca se tendrá la mayoría absoluta.

Aseguró que está claro que el Congreso estatal es el único facultado para nombrar a un gobernador interino, pero al igual que “su jefe de campaña Andrés Manuel López Obrador”, Samuel García “está acostumbrado a no respetar la Constitución”.

“Hoy el Presidente es el jefe de campaña de Samuel y de Sheinbaum, la verdad a ambos les encanta violar la ley, ambos no respetan la Constitución, por eso se entienden los dos”, afirmó.

Dijo que es grave que el gobernador no respete la Constitución. “La Constitución es muy clara: quien elige al gobernador sustituto, interino, es el Congreso. Y ahí no tiene mayoría. Si bien es cierto a él lo eligieron los habitantes de Nuevo León para ser gobernador, hay diputados del PRI, hay diputados del PAN que fueron elegidos por los ciudadanos también para tomar esas decisiones. Entonces a mí me parece que el gobernador pretende gobernar un país y ni siquiera puede gobernar su estado”, señaló.

Xóchitl Gálvez insistió en que lo que pretende Samuel García al competir en las elecciones presidenciales es atacar al frente opositor para beneficiar a Morena.