Este martes se dio a conocer el nuevo informe 2022 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) donde, según los datos revelados, los estudiantes mexicanos tuvieron un retroceso en matemáticas y ciencias, sin embargo, se mantuvieron en los mismos niveles en lectura en comparación con los datos de 2018.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) difundió el documento, que evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.

Según el estudio, los estudiantes en México obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias y, debido a ello, México se colocó en el lugar 51 de 81 países en estas tres materias.

Resultados de México en informe PISA

En matemáticas, la reciente caída (2018-2022) revirtió la mayoría de los avances observados durante el período 2003-2009, y las puntuaciones promedio se acercaron a las observadas en 2003 o 2006. En lectura y ciencias, solo pequeñas, y en su mayoría no significativas.

En matemáticas, casi todos los estudiantes se debilitaron, pero los de alto rendimiento disminuyeron más que los de bajo rendimiento.

En comparación con 2012, la proporción de estudiantes con calificaciones inferiores a un nivel básico de competencia (Nivel 2) aumentó en 11 puntos porcentuales en matemáticas, cinco puntos porcentuales en lectura y no cambió significativamente en la ciencia.

Casi ningún estudiante en México obtuvo un alto rendimiento en matemáticas, lo que significa que alcanzaron el nivel 5 o 6 en la prueba de matemáticas PISA (promedio de la OCDE: 9%).

Además, casi ningún estudiante obtuvo un alto rendimiento en ciencias, lo que significa que eran competentes en el nivel 5 o 6 (promedio de la OCDE: 7%). Estos estudiantes pueden aplicar de forma creativa y autónoma sus conocimientos sobre la ciencia a una amplia variedad de situaciones, incluidas las desconocidas.

Los datos de PISA 2022 muestran que en los sistemas educativos donde el rendimiento se mantuvo alto y el sentido de pertenencia de los estudiantes mejoró, los estudiantes tendieron a sentirse más seguros y menos expuestos al acoso y otros riesgos en su escuela.

Estudiantes no se sienten seguros en su camino a la escuela

En México, el 22% de los estudiantes reportaron no sentirse seguros en su camino a la escuela (promedio de la OCDE: 8%); El 7% de los estudiantes informaron no sentirse seguros en sus aulas de la escuela (promedio de la OCDE: 7%); El 11% de los estudiantes informaron que no se sentían seguros en otros lugares de la escuela (por ejemplo, pasillos, cafetería, baños) (promedio de la OCDE: 10%).

Alrededor del 19% de las niñas y el 17% de los niños informaron haber sido víctimas de actos de acoso al menos unas cuantas veces al mes (promedio de la OCDE: 20% de las niñas y 21% de los niños).

La "Nueva Escuela Mexicana". Felicidades a Delfina Gómez, Marx Arriaga, Luciano Concheiro, Leticia Ramírez, y demás. Se merecen el Banano de Oro.

En el estudio también se revela el efecto de la pandemia por el Covid-19, que provocó el cierre de varias escuelas y el aprendizaje de forma remota. Según los datos revelados, el 36% de los estudiantes en México tuvieron problemas al menos una vez a la semana para comprender las tareas escolares y el 28% de los estudiantes para encontrar a alguien que pudiera ayudarlos con las tareas escolares (promedios de la OCDE: 34% y 24%).

La encuesta PISA 2022 se centró en las matemáticas, con la lectura y las ciencias como áreas menores y el pensamiento creativo como el área innovadora de evaluación.

México participa desde el 2000 en este programa. La actual prueba se debió realizar en 2021, pero se retrasó un año debido a la pandemia de Covid-19.

Consulta el informe PISA sobre México 2022 aquí:

Reacciones en redes sociales

Este gobierno ha descuidado por completo la calidad educativa.



Y no lo digo yo, lo dicen los resultados de matemáticas, comprensión lectora y ciencias de la prueba PISA de la OECD.



Claudicar es quedarte con lo poco que ofrecen. Yo quiero que tus hijos tengan las herramientas…

:#Ar2BreakTime🦎🤣:

“La 4T y Andrés celebrando que somos de los últimos en la prueba PISA”



más ignorantes = más votos para MORENA



(MÉXICO antepenúltimo lugar de los países de la OCDE)



más ignorantes = más votos para MORENA

(MÉXICO antepenúltimo lugar de los países de la OCDE)

PD: reviviendo el meme.

– Militarizaron

– Destruyeron el sistema de salud

– Reinó la impunidad

– Endeudaron

– Violencia peor que nunca

– Más corruptos que el pasado

– Nepotismo

– Mentiras y propaganda

– Autoritarios



Y DESTRUYERON LA EDUCACIÓN 👇🏾#DatosNoRelatos

Con coraje y frustración sabemos que el obradorato NO se hará responsable de la tragedia educativa que provocaron



Sabemos que pondrán todo tipo de pretextos y hasta descalificarán la prueba #PISA2022



Sus normalizadores dirán que los niños están felices en su ignorancia y que…

Hay quien dice que las pruebas estandarizadas no sirven. Yo pienso que nos dan pistas sobre lo que estamos haciendo en educación… y vean los resultados más recientes de PISA. Nada, pero nada alentadores. (Infografía de @imcomx)

Para llorar.



De acuerdo a la prueba Pisa 2022, hemos perdido en matemáticas, comprensión lectora y ciencias.



De acuerdo a la prueba Pisa 2022, hemos perdido en matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

Es más fácil gobernar pueblos ignorantes.

Ojalá alguien explicara cómo la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos Libros de Texto Gratuitos van a resolver esto que revela la prueba PISA 👇



"60% de los niños en México son incapaces de resolver una operación matemática básica. El otro 57% restante no sabe sacar porcentajes".…

Con la novedad de que la prueba PISA confirma el retroceso del sistema educativo mexicano.



Ojo que no todo debe achacarse a la pandemia. El morenavirus es igualmente responsable.



Hoy estamos, en general, peor que hace 17 años.



Hoy estamos, en general, peor que hace 17 años.

La caída en matemáticas es muy grave.