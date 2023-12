CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas y legisladores del PAN denunciaron ante el Senado una serie de denuncias por maltrato y extorsiones a migrantes por parte de policías de Ciudad Juárez, por supuestas órdenes del alcalde, Cruz Pérez Cuellar.

Señalaron que el caso ya fue expuesto en la conferencia mañanera, pero el presidente López Obrador minimizó el caso y dijo que en el gobierno federal no tienen denuncias en contra del alcalde de extracción morenista, quien ya inició su campaña para reelegirse.

Ante senadores, Carlos, migrante venezolano quien pidió omitir su apellido señaló que en Ciudad Juárez existen operativos de detención, extorsión y maltrato, lo cual es solapado por alcalde. Puso como ejemplo, lo ocurrido en marzo de este año, cuando de forma arbitraria, elementos de la policía municipal, entraron a la catedral y retiraron con violencia a migrantes que estaban dentro de un comedor, dejando a al menos uno de ellos herido.

“A mi han quitado el dinero varias veces, me dicen que no tenemos permiso para estar en la ciudad, nos amenazan que si no les damos nuestro dinero nos acusarán con migración para deportarnos y que ni nos quejemos, porque es orden del alcalde”, reveló.

Denuncian enriquecimiento ilícito de funcionarios

La diputada federal del PAN, Daniela Álvarez, dijo que además de las denuncias de maltrato y extorsiones a migrantes, se presentó recientemente una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde Cruz Pérez Cuellar, por el delito de enriquecimiento ilícito por la compra o renta de una residencia valuada en 26 millones de pesos, lo cual es imposible que pueda pagar con su salario. Expuso que un excolaborador del alcalde compró esta vivienda, cuando el salario de esta personas no pasaba de 50 mil pesos al mes y ahora se la renta al alcalde, por lo que pidió a los senadores investigar esta situación que se suma a la persecución y extorsión de migrantes.