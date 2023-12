CIUDAD DE MÉXICO.- René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se quedará en prisión luego de que un juez le cambiara la medida cautelar en la audiencia intermedia realizada hoy 8 de diciembre de 2023.

René Gavira Segreste se entregó a las autoridades el día de ayer con el fin de enfrentar los cargos que se le imputan. Este día el juez Gerardo Genaro Alarcón determinó dictar prisión preventiva justificada contra el acusado que estuvo ocho meses prófugo tras destaparse el desfalco en Segalmex.

La razón de dictarle prisión preventiva es debido a que, según el agente del Ministerio Público de la Federación existe el riesgo de evadirse de la justicia luego de que el exfuncionario ya no se presentó a comparecer en marzo tras decretarse un receso en una de la diligencias.

El agente del Ministerio Público de la Federación también argumentó que el exdirector de Finanzas, quien es investigado por el desfalco millonario en Segalmex, tampoco se presentó a firmar cada 15 días a la Fiscalía General de la República como se había estipulado, por lo que desde ese momento se le consideró como prófugo.

¿De qué se le acusa al exdirector de finanzas de Segalmex?

René Gavira Segreste enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de la supuesta utilización de 800 millones de pesos de Segalmex para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por el desvío de 142 millones 440 mil 883 pesos para la adquisición de azúcar que no se entregó en su totalidad.

AMLO se pronuncia sobre el caso Segalmex

#Entérate: @lopezobrador_ reconoció el fraude en Segalmex, el más grande de los últimos sexenios.



En @MXvsCORRUPCION fuimos los primeros en reportarlo y desde entonces no hemos parado de investigar sobre este caso de corrupción y sus involucrados. https://t.co/bpWhi3KfMY pic.twitter.com/93y5EQf2ep — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) December 8, 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la detención del exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, se irá al fondo en el caso.

Sobre la responsabilidad del exdirector de Segalemex, Ignacio Ovalle, cuando se dio el desvió de más de 9 mil 500 millones de pesos en dicha paraestatal, el presidente López Obrador dijo que eso lo va a decidir la autoridad competente.

“A mí me importa mucho este asunto, porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir: también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso se Segalmex, gritan con esto”.

AMLO: No hay impunidad

Celebró Gaviera se haya entregado a la FGR “para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales”. Señaló que no se ha dado carpetazo a este caso y que de manera respetuosa, le ha pedido al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero que este caso no quede pendiente.

“Entre otras cosas, desde luego por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo. Entonces no les quiero dejar ni un banderín, nada, es como lo de Ayotzinapa, son casos así que me importan mucho, por eso celebro que el señor se haya entregado y que y que se vaya a fondo”.

El presidente López Obrador afirmó que no establece relaciones de complicidad con nadie, por eso me he podido enfrentar a la mafia en el poder económico y político. Por eso no han podido destruirme, hay algo que estimo muy importante en mi vida y es la honestidad, si yo fuese corrupto ya me hubiesen hecho pues minilla de Peje, pero no”, dijo.

El monto desviado en Segalmex, mayor que en la “Estafa Maestra”

Como informó Diario de Yucatán, el desfalco de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) asciende a más de 12 mil millones de pesos.

Ese caso, cometido en el actual sexenio, incluso duplicó el monto desviado durante la llamada “Estafa Maestra” , que fue de 5 mil millones de pesos en contratos ilegales a universidades en el gobierno anterior.

Desde 2020 se destapó el desvío en los organismos que venden y compran productos de primera necesidad para la población, pero había críticas porque las investigaciones de la FGR.

Es considerado el mayor desfalco, a través del desvío de recursos públicos, en el gobierno de López Obrador.

Conexión del caso Segalmex con el caso del Isstey en Yucatán

En trabajos elaborados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se reveló que en 2014 el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) entró a formar parte de una estrategia de inversión que con el paso del tiempo se convirtió en el fraude financiero más grande en la historia de México.

En el centro de ese escándalo está Grupo Escorfin, encabezado por Roberto Guzmán García, al que se ha relacionado en el centro del país con fraudes en operaciones bursátiles.

Uno de esos ilícitos estaría vinculado al escándalo de Segalmex, derivado de la colocación de dinero público en instrumentos financieros de alto riesgo.

Grupo Escorfin comenzó a operar esa misma estrategia en el Isstey.

Lee también: