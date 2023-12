En las últimas semanas hechos violentos en México han sacudido la esfera pública. Los hechos ocurridos en Chiapas, Texcaltitlán y Sonora son solo algunos por los que se ha cuestionado la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, incluso, en la mañanera del 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este punto por la reportera independiente Reyna Haydee Ramírez.

Tras defender su estrategia y afirmar que ahora la percepción de millones es que estamos mejor que antes (refiriéndose a otras administraciones) este día, la cuenta de X de México Código Rojo difundió un vídeo donde presuntos integrantes del cártel del Mayo Zambada y del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron capturados en Tamaulipas y posteriormente ejecutados por los “dueños” de la plaza identificados como el Grupo Escorpión.

La grabación se difundió, según se ve en el clip, a manera de advertencia para que los grupos delictivos rivales no ingresen a Tamaulipas pues correrían con la misma suerte. En el vídeo se puede ver el rostro de las personas detenidas, se les pregunta a qué grupo delictivo pertenecen y a qué fueron enviados a Tamaulipas, acto seguido cada uno responde.

En otro clip, se ve la ejecución de ellos con un tiro en la cabeza. Luego los cuerpos fueron abandonados en San Fernando junto con un mensaje en un cartel que decía: “Este es un mensaje para ustedes CJNG y MZ. Aquí en Tamaulipas no son bienvenidos, no se dejen enwilar por el pendejo de chuy que no cuida ni a su gente, menos los va a cuidar a ustedes”.

Entre los ejecutados y capturados llamó la atención de que un migrante guatemalteco a falta de dinero para llegar a Estados Unidos, se unió a un grupo criminal y, al final, le costó la vida.

Todos fueron asesinados con el tiro de gracia

Las madrugadas de @lopezobrador_ y los abrazos fracasaron

