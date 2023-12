CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Denise Dresser informó a través de su perfil en X (antes Twitter) sobre el “caos” que había en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en una crítica a las nuevas políticas sobre el control del ejército en los puntos de migración.

Tras el señalamiento, la cuenta oficial del aeropuerto le respondió con las actividades que realizó “minuto a minuto” durante su estancia en el lugar; un hecho ante el cual la también politóloga acusó como un abuso de poder al exponer claramente los datos personales de una ciudadana.

Además, recordó que esta es una violación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.

“Anoche tuiteé sobre el caos en el área de inmigración del @AICM_mx a cargo del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, y como la administración no había mejorado luego de su militarización. En respuesta, hoy las autoridades del aeropuerto subieron dos tuits que reproduzco aquí, porque ya los borraron”.

Alerta grave. Denuncio un abuso de poder y una violación de la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.



La periodista destaca que la cuenta señaló sus actividades en el aeropuerto, ante lo que recordó que es algo “muy preocupante por los siguientes motivos: 1) Las cámaras deben usarse para garantizar la seguridad y en caso de algún delito, o irregularidad, contar con evidencia del mismo. No deben usarse para hostigar ciudadanos. 2) Usar las grabaciones del tránsito de una particular por el aeropuerto para hostigarla en redes sociales no es un uso proporcional”.

¿Qué dijo Denise Dresser sobre el AICM?

Denise Dresser compartió en su cuenta de X fotos de la terminal 2 del AICM en las que se veía a mucha gente esperando los módulos de migración. Este es el tuit original:

Dijeron que había que entregarle el control de los aeropuertos y la inmigración a las fuerzas armadas porque eran más eficientes.



Dijeron que eran mejores administradores.



Dijeron que eran más confiables.



Dijeron que la austeridad era indispensable.



“Dijeron que había que entregarle el control de los aeropuertos y la inmigración a las fuerzas armadas porque eran más eficientes. Dijeron que eran mejores administradores. Dijeron que eran más confiables. Dijeron que la austeridad era indispensable”.

Denise Dresser y AICM, entre las tendencias

En respuesta, el AICM respondió dando los pormenores de la estancia de la periodista en el Aeropuerto, con un control de minuto a minuto.

Hola @DeniseDresserG

El hecho rápidamente se volvió tendencia y abrió el debate en redes sociales, entre los que consideran que hay un incumplimiento en la protección de datos por parte del AICM, y aquellos que atacan a Denise Dresser.

