CIUDAD DE MÉXICO.— Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no reprime, no desaparece ni tortura a nadie y no permite masacres y respeta los derechos humanos.

El mandatario mexicano se lanzó en contra de la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, a quien señaló de declarar que había 126 mil desaparecidos y que la mayor parte de estas desapariciones fueron en el actual gobierno.

“(Karla Quintana) se va de aquí porque desde que está en Gobernación comienza a declarar que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos es una convicción”, dijo López Obrador.

Suman 174 mil 716 homicidios dolosos en México en lo que va del sexenio del presidente López Obrador (Vía @tresearchmx) https://t.co/7z7FUG9JcE pic.twitter.com/MfSlD1vneT — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 21, 2023

Suman 61 masacres en sexenio de AMLO

En lo que va del sexenio se han registrado 61 matanzas de jóvenes, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán.

De diciembre de 2018 a la fecha, es decir, en lo que va del presente sexenio, se han registrado al menos 61 masacres de jóvenes y en algunos casos menores de edad como víctimas principales en 19 estados del país, de acuerdo con un conteo realizado por el periódico El Universal.

“Si, pero tú no hablas de la curva! La curva de asesinatos cambió!”



“Pero van 174 Mil asesinatos, 18 mil más que en todo el sexenio de Peña, y van 427 Masacres, sólo en este año”



“Pero la curva!”



Pónganlo como quieran, este es EL SEXENIO MÁS VIOLENTO DE LA HISTORIA, y la única… pic.twitter.com/aV4D4O63qt — Max Kaiser (@MaxKaiser75) December 21, 2023

Esta cifra, sin embargo, podría ser mucho más alta, pues las autoridades no siempre informan la edad de personas asesinadas.

En otros casos, los jóvenes simplemente desaparecen, como ocurrió el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno cuando cinco amigos salieron a una fiesta y no volvieron. Aunque se presume su muerte por un vídeo difundido en redes sociales, a la fecha los cuerpos no han sido encontrados. Ellos pertenecen a otro registro, el de los desaparecidos, donde hay miles de nombres.

