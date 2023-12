En el mercado de mayonesas y aderezos existen algunos que dicen tener aceites de aguacate, ser bajas en grasa o sal o que contienen ingredientes, pero realmente incumplen la norma o no son lo que dicen ser, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Se analizaron 24 productos de los cuales nueve son mayonesas, cinco se dicen mayonesas reducidas en grasa, nueve son aderezos y uno es aderezo de mayonesa. De estas 15 resultaron con incumplimientos sobre todo en etiquetado, incumplimientos de norma y con leyendas engañosas”, dijo David Aguilar, titular de la institución.

¿Qué marcas de mayonesas son las peores en México?

Hay algunas que, aunque sean regulares o light, traen el mismo nivel de calorías y es poca la diferencia que tienen de las grasas. Aseguró que los consumidores se llevarán una sorpresa al saber la alta cantidad de grasa por cada 100 gramos y el exceso de sodio.

“Se dicen bajas en grasa y que traen aceite de aguacate o almendra, entre otros aceites y la etiqueta puede resultar engañosa porque se piensa que uno comerá mayonesas muy nutritivas, pero apenas traen el 1% de esos aceites o menos“, dijo el procurador.

Algunas de las marcas que fueron revisadas por Profeco, fueron Heins, Mccormick, Best Food y Best Food Real.

“el problema es que algunas no indican que son aderezos y ahorita con la tendencia de productos bajos en grasa o light, se tienen que fijar bien para moderar el consumo porque es mucha grasa”, expuso. Esto fue lo que se encontró:

– La marca Best Food Real no marca el contenido neto correcto, además de que no tiene suficiente información al consumidor.

– La marca Heins no comprobó su leyenda en los productos de Mayonesa con Jugo de Limón de 170 g.

– La mayonesa de marca Members Mark, la línea propia de Sams Club, así como McCormick, tiene exceso de sodio.

Son nueve productos que tendrán que corregir etiquetado, otros tres tienen leyendas en su etiquetado que no comprobaron, una no trae el contenido neto declarado y otros dos presentaron leyendas potencialmente engañosas.

Aguilar dijo que, en la próxima Revista del Consumidor, del mes de enero de 2024, se darán a conocer los resultados del estudio, en los que se revisó el cumplimiento de la norma de productos preenvasados, etiquetado, alimentos y bebidas no alcohólicas y la de alimentos-aderezo de mayonesa.

Actualmente la Procuraduría sigue los procedimientos que forman parte del proceso de verificación para determinar si se inmovilizarán los productos que incurren en errores de leyenda, etiquetado o que no son lo que dicen.

