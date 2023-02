Samuel García: 'sí hay agua' para planta de Tesla en Nuevo León; sociedad civil le responde

MONTERREY.- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, contradijo la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la imposibilidad de instalar una planta de Tesla en Monterrey debido a la falta de agua en la región.

Al respecto, García Sepúlveda afirmó que si hay agua suficiente en la entidad para la instalación de una planta de Tesla o cualquier otra empresa en Nuevo León.

Samuel García niega escasez de agua para Tesla en Monterrey

De acuerdo con el gobernador por Movimiento Ciudadano, en Nuevo León cuentan con tres mil litros por segundo de aguas tratadas mientras que la planta de Tesla solo requiere una cantidad mínima que no llega a los 100 litros por segundo.

García Sepúlveda agregó que corresponde al organismo de Servicios de Agua y Drenaje del gobierno estatal y no a la Comisión Nacional del Agua, otorgar la factibilidad para la instalación de la nueva planta.

Asimismo, el gobernador dijo que tiene la disposición de explicarle a AMLO que no se requiere mucha agua para la planta de Tesla, y que podría hacerlo durante la visita que hará a Nuevo León en los próximos días.

AMLO frena nueva planta de Tesla en México

Durante la conferencia ‘mañanera’, López Obrador afirmó que no otorgará el permiso para la instalación de la planta de Elon Musk debido a la escasez de agua en Nuevo León, lo cual fue rechazado por Samuel García.

“Si no hay agua, no (lo permitiría). No, no habría posibilidad (de que se instale la planta en Nuevo León). No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, afirmó AMLO.

El mandatario aseguró que la medida tiene el propósito de cuidar el territorio y garantizar que no le falte agua a la gente “porque el pueblo tiene que estar siempre por delante”.

Sociedad civil rechaza planta de Tesla en Nuevo León

Integrantes de la sociedad civil coincidieron con AMLO al decir que es inviable la instalación de una planta de Tesla en la región como pretende el gobernador Samuel García.

Diversos colectivos civiles solicitaron al Congreso del Estado de Nuevo León la comparecencia del secretario de Economía, Iván Rivas Rodríguez, para que se le exija priorizar el uso de agua para el consumo humano y no para las empresas.

Los colectivos solicitaron la comparecencia de Rivas Rodríguez para que rinda un informe detallado sobre la viabilidad de la planta de Tesla en Nuevo León ante la preocupación ciudadana por la escasez de agua que afecta al estado.

La solicitud de la sociedad civil se presentó después de que Rivas Rodríguez afirmó que el estado garantiza el abastecimiento de agua tanto para las grandes empresas como la población en general, pese a la actual crisis hídrica, la sequía que afectó a la región en 2022 y el preocupante nivel de almacenamiento de las presas para este 2023.

La petición fue hecha por activistas de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, Niñez en Acción por Nuevo León, Colectivo Ciudadanos Desconocidos, Colectivo Libertario EnKabronados.com y del Colectivo Corydalus.