Critican ausencia de la bandera de México en el Zócalo durante marcha por el INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Ciudadanos y figuras de opinión criticaron que la monumental bandera de México en el Zócalo capitalino no se izó este domingo 26 de febrero, fecha en la que se llevó a cabo la segunda 'Marcha en Defensa del INE' impulsada por la sociedad civil y partidos de oposición en contra del llamado 'Plan B' de la reforma electoral.

En redes sociales cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por la ausencia de la bandera el mismo día que los ciudadanos se manifestaron en contra de su propuesta en reforma electoral por considerar que vulnera la democracia en México con sus cambios al Institución Nacional Electoral (INE).

"Una pregunta: ¿Por qué no se izó hoy la bandera monumental del Zócalo? Insisto, es pregunta", escribió el periodista Joaquín López-Dóriga en su cuenta oficial de Twitter.

Una pregunta: ¿Por qué no se izó hoy la bandera monumental del Zócalo? Insisto, es pregunta. pic.twitter.com/oHcoJFK8oo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 26, 2023

Reclaman a AMLO ausencia de la bandera de México durante marcha por el INE

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, envió un mensaje a López Obrador reclamando que la bandera nacional no se izó en el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México el día de una marcha ciudadana.

“Yo no entiendo y quiero reclamar al presidente López Obrador, nuestra bandera del Zócalo no está puesta a los ciudadanos. Y quiero hacerle un reclamo porque la bandera es de todos”, aseveró el panista en redes sociales.

Estoy aquí en el Zócalo, donde nace México ????

Y qué casualidad que nuestra bandera no está puesta.

Presidente @lopezobrador_, le exijo que vengan a ponerla o venimos los que también somos el pueblo, ¡y la vamos a poner con votos en las urnas!

Por la democracia #MiVotoNoSeToca pic.twitter.com/g9pcj4I2wy — ????Santiago Creel (@SantiagoCreelM) February 26, 2023

“Aquí somos pueblo, igual que todos los demás. Así es que si usted presidente no pone la bandera, la vamos a venir a poner ¿y sabe cómo? Con votos en las urnas, con la democracia… porque el INE no se toca, nuestros votos tampoco se tocan. Es denigrante para usted no haber puesto nuestra bandera en pleno Zócalo”, concluyó Santiago Creel.

¿Cuándo se iza la bandera en el Zócalo de CDMX?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno Federal: "En el zócalo capitalino todos los días se iza una enorme bandera a las 6 a.m., y se arría a las 6 p.m., en sendas y solemnes ceremonias que atraen a los transeúntes y visitantes, deteniéndose a rendir homenaje".

En el texto publicado con motivo del Día de la Bandera el 24 de febrero, que puedes consultar aquí, la "en todos los edificios públicos de México, incluidas nuestras embajadas y consulados en el extranjero, también debe izarse la bandera todos los días".

"La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. Es un elemento unificador; es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional", resalta el Gobierno de México en su página oficial.

Bandera de México en el Zócalo capitalino

El asta bandera del Zócalo es uno de los característicos del Centro Histórico de la Ciudad de México con una altura total de 100.6 metros y un peso de 120 toneladas, está diseñado para soportar los 230 kilos de peso de la bandera nacional, cuyas medidas son 50 por 28.6 metros.

Reacciones a la marcha en defensa del INE. en CDMX

