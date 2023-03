'Yo no he cambiado, usted sí, Presidente': Sergio Aguayo le responde a AMLO

MÉXICO.— Sergio Aguayo Quezada respondió en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que éste lo mostró en la mañanera como uno de los asistentes a la marcha a favor del INE el domingo 26 de febrero.

En un comunicado posteado en su cuenta de Twitter, Sergio Aguayo se defendió recordándole a AMLO cuando le había ofrecido un puesto en su gabinete si ganaba la presidencia, cuando había escrito un libro contra el fraude electoral de 2006 que involucraba a Felipe Calderón y otras veces que lo había apoyado.

“Señor Presidente. Este lunes mostró mi foto y me llamó ‘intelectual orgánico, conservador’. Ni lo uno ni lo otro. Sigo siendo el mismo al que pidió (y del que obtuvo) apoyos muy precisos sin recibir un centavo a cambio, al que ofreció un cargo en su gabinete si ganaba las elecciones del 2006 y el que escribió un libro demostrando el fraude de aquel año. Yo no he cambiado, usted sí. Yo estoy satisfecho con mi vida, usted vive en el agravio”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Apoyo a la marcha

En los últimos días, Sergio Aguayo mostró en redes sociales su apoyo a la movilización a favor de INE y contra el denominado plan b de López Obrador, que fue aprobado por el Senado de la República con 72 votos a favor y 50 en contra.

El plan b se publicará hoy miércoles 1 de marzo del 2023 por el Diario Oficial pese a las protestas que acontecieron el domingo 26 de febrero en la Ciudad de México y otros puntos de la República Mexicana.

Sergio Aguayo habría calificado al movimiento en favor del INE como muy emotivo y mostró su entusiasmo en redes sociales diciendo que era buena y que hubieran puesto grandes pantallas, pues el Zócalo estaba repleto.

Andrés Manuel López Obrador habló de Sergio Aguayo durante su conferencia matutina del lunes 27 de febrero para mostrar los rostros de convocantes y asistentes a la marcha que él calificó “en defensa de la antigua oligarquía”.

Sergio Aguayo publica hoy en Diario de Yucatán un artículo titulado "Gremios agraviados"-