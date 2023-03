Captan agresión de un médico a una enfermera en Chihuahua (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales se viralizó un vídeo que causó indignación ya que se ve que un doctor identificado como Manuel Enrique Guzmán García a quien se le puede ver agrediendo físicamente a una enfermera en una clínica particular de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo por lo compartido por un usuario en redes sociales, el doctor presuntamente no quiso aceptar la negligencia que cometió ante una urgencia plástica que provocó un hematoma después de una ritidectomía, un procedimiento quirúrgico estético que consiste en crear un aspecto más joven del rostro.

Así fue la agresión en contra de la enfermera

De acuerdo con medios locales, la agresión que ha causado gran indignación entre la sociedad, se registró el sábado pasado cuando la enfermera de 55 años de edad acudió a la Unidad de Cirugía Ambulatoria, ubicada en la calle Fernando de Borja en la colonia San Felipe, para visitar a un familiar que se había sometido a una operación.

Presuntamente la mujer reclamó al doctor, identificado como Manuel Enrique Guzmán García, la mala atención que había recibido su familiar, ya que había tardado tres horas en llegar a la clínica pese a que la paciente presentaba un hematoma en la cara que derivó en una insuficiencia.

En la grabación se ve al cirujano jalando a la enfermera del brazo y llevándola a la salida de la clínica. "¡Me está golpeando!", señala la mujer entre gritos de desesperación y mientras intenta zafarse del médico. Al llegar a la recepción, el cirujano abre la puerta y avienta a la mujer a la calle, quien cae de sentón y queda tumbada en la acera. "¡Oh my god, no se hace así!", exclama quien realiza la grabación.

"Ella me golpeo en la cara", se defiende el médico y recalca que primero es el paciente mientras se dirige hacia una habitación. "No puedo creer esto, no puedo creer esto, diosito santo", dice el hombre mientras respira con dificultad y graba al exterior del inmueble, donde todavía se ve a la enfermera en el suelo.

uD83DuDD34#Mexico #Chihuahua #Video| #Agresión: Por señalar la supuesta mala atención a la apaciente en una clínica, un cirujano del nosocomio habría golpeado y empujado a una enfermera uD83DuDE31#DiariodeMexico pic.twitter.com/l3jiDt1WhG — Diario de México (@ddmexico) March 15, 2023

Colegio de Médicos reprueba conducta

Tras la agresión que se volvió viral en redes sociales, el Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos de Chihuahua reprobó la conducta errónea de Guzmán García e hizo hincapié en que no forma parte de dicha agrupación ya que se desempeña de manera independiente.

"Desaprobamos cualquier acto violento, principalmente aquel que va dirigido a una mujer, y que en este caso en especial agravia y lacera a nuestro gremio; así mismo, refrendamos nuestro total deslinde del Dr. Guzmán García, pidiendo una disculpa ajena por los hechos suscitados", señala el documento.

La agresión también fue reprobada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuyo titular, Néstor Armendáriz, explicó que la dependencia no puede intervenir de manera directa por tratarse de una institución privada, pero se mantendrán abiertas las puertas del órgano en caso de que la afectada busque acompañamiento y asesoría.

"Era una situación de estrés": cirujano se disculpa por agresión a enfermera

El lunes, el médico cirujano Manuel Enrique Guzmán ofreció una disculpa pública a la enfermera, a su paciente y al esposo de esta a través de un video. En la grabación, compartida en su cuenta de Facebook, el cirujano aseguró que al tratar de revisar a una paciente, a la que realizó un rejuvenecimiento facial, había una persona que le impedía realizar su labor.

"Entiendo que era una situación de estrés, nerviosismo… le pedí que me permitiera atenderla y salimos, salió del cuarto y pateó la puerta para abrirla, al entrar me golpeó, fue cuando decidí tomarle las manos y conducirla a la salida. Quiero decir que nunca la lastime o la golpee, no la agredí", explicó.

#Chihuahua ??uD83DuDC47uD83CuDFFB “Fue un momento de estrés”, se disculpa cirujano por agresión a enfermerahttps://t.co/s7r8n93jzX pic.twitter.com/WJeEAZpldE — LaparaDoJa (@LaparaDoJaChih) March 15, 2023

De acuerdo con lo narrado por el doctor, el sábado atendió a la mujer y la cirugía concluyo con éxito, sin embargo, horas más tarde le informaron que presentaba presión baja y un sangrado en una de las mejillas. Por lo anterior se trasladó al consultorio y al llegar se inició el altercado con la enfermera, quien no la dejaba atender a la paciente.

"Esta persona no me dejaba revisarla, la tomé de las manos para que no golpeara y la llevé a la salida… ella trastabilló y se cayó", insistió el médico. Aclaró que tuvo que priorizar a la paciente, quien tuvo que ser intervenida pero después se recuperó de forma positiva y actualmente se encuentra dándole seguimiento, además de que le ofrecieron apoyo por el daño emocional que pudo haber generado la situación.

"Pido una disculpa pública tanto a la paciente como al marido que estaba en el cuarto, y a esta persona que estaba estresada, que es una enfermera, quiero darles una disculpa pública y que sepan que estamos dispuestos a reparar el daño que pudieran haber tenido, tanto emocional como físico", señaló en el vídeo.

Por último, recordó que en los 15 años que ha dado servicio no se había suscitado una situación de este tipo por lo que se comprometió a mejorar los protocolos de atención para que esta situación no se vuelva a repetir.