López Obrador asegura que sólo 25% del fentanilo que se consume en EE.UU. llega por México

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante su acostumbrada rueda de prensa mañanera de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que solo una cuarta parte del fentanilo disponible en Estados Unidos se trafica desde México, mientras que el resto llega de otros países de Norteamérica.

“Por México llega solo el 25 % del fentanilo que consumen en Estados Unidos, el 75 % del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá“, aseguró el mandatario.

De esta manera, López Obrador respondió a las acusaciones del senador republicano Lindsey Graham, quien ha propuesto declarar la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como grupos terroristas ante el tráfico de fentanilo.

“Que también considere que nosotros no producimos fentanilo, el fentanilo llega de Asia, y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo, y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias“, manifestó el presidente.