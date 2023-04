Caso Agronitrogenados. UIF y Pemex aceptan llegar a acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República acordaron llegar a un acuerdo reparatorio y en el otorgamiento del criterio de oportunidad por el caso Agronitrogenados.

Durante la audiencia intermedia de este jueves 27 de abril, todas las partes involucradas aceptaron retomar el dialogo con la defensa para llegar a un acuerdo en el caso Agronitrogenados, para el que un años antes se fijó un monto de 10.75 millones de dólares en reparación del daño.

El acuerdo se dio horas después de que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo entre ambas partes y se determine un pago justo por la reparación del daño al erario público por el caso Agronitrogenados.

En el caso Agronitrogenados, Emilio Lozoya fue señalado por recibir sobornos de parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, para concretar la compraventa de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados cuando fungía como director de Pemex.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, encabezada por el juez Gerardo Genaro Alarcón López, los representantes de UIF, FGR y Pemex estuvieron de acuerdo con suspender la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados para llegar a un convenio reparatorio con Emilio Lozoya.

Dicho acuerdo implica retirar los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa para el ex director de Pemex, quien pidió que como parte del convenio también sean retiradas las acusaciones en contra de su madre, su hermana y su esposa por los presuntos sobornos implicados en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Según informaron las autoridades, Emilio Lozoya Austin seguirá en prisión hasta que se formalice el convenio por reparación del daño con UIF y Pemex y que el criterio de oportunidad con la Fiscalía y se avale judicialmente.

El Ministerio Público Federal indicó que “no existe oposición en caso de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio”, mientras que los representantes de Pemex y de la UIF también dijeron estar a favor de llevar acabo las pláticas conciliatorias” para llegar a un acuerdo reparatorio.

Emilio Lozoya pone condiciones a acuerdo reparatorio

La defensa de Lozoya explicó que tienen dos condiciones para concretar el acuerdo reparatorio con las autoridades; la primera que se respeten los montos solicitados anteriormente por Pemex y UIF, los cuales ascienden en total a 10 millones 736 mil 351 dólares por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La segunda petición es que los acuerdos también beneficien a su madre, Gilda Austin, su esposa, Marielle Heckes, y su hermana, Gilda Susana, es decir, que también a ellas les sean retirados los cargos.

El abogado de la defensa, Miguel Ontiveros Alonso indicó que desde enero de 2022 se intenta formalizar el acuerdo, pero uno de los puntos en contra de las autoridades fue no tener certeza de que Lozoya podría pagar los montos estipulados. En la audiencia de hoy informó que el pago de reparación del daño se garantizará con diversos inmuebles

“Ya llevamos muchos años cooperando y hemos accedido a las peticiones de la FGR y de las otras partes, ello no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o con que acepte alguna responsabilidad en los cargos”, dijo Emilio Lozoya en la audiencia de este jueves.

Ontiveros Alonso dijo que aún no tienen garantías de las autoridades federales de respetar el monto que se "se determinó con peritaje y que constan en las actuaciones realizadas en el poder judicial", pero están a favor “de un acuerdo justo, establecido en las constancias judiciales”.

“Es sorprendente que sigan echando largas para este acuerdo mientras que otro coacusado, el señor Alonso Ancira, logró el acuerdo que no se me ha permitido. Yo le pediría que no se utilice la prisión preventiva o la persecución de mujeres para intentar un incremento en los montos de la reparación del daño, ello va contra mis derechos”, agregó el exdirector de Pemex.

La próxima audiencia para revisar si se logró un acuerdo reparatorio o continuará el proceso de Agronitrogenados contra Emilio Lozoya será el próximo 18 de julio a las 12:30 horas.