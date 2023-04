AMLO pide a morenistas en el Senado desaparecer al Inai 'sin titubeos' y reta a opositores

Este viernes, en su reaparición en la conferencia mañanera tras su tercer contagio de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los senadores de Morena a que "sin titubeos" desaparezcan el Inai.

En Palacio Nacional, planteó que las funciones que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) las asuma la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A los senadores de oposición, quienes mantienen tomada la tribuna de la Cámara Alta, los retó a acampar allá "para que vean lo que se siente".

"No vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo", apuntó.

Especulaciones y dudas por la salud de AMLO

Como publicamos, el domingo pasado AMLO interrumpió su gira por Yucatán debido a un problema de salud que generó muchas especulaciones, incluso se dijo que al parecer había sufrido un infarto, ocasionadas principalmente por contradicciones del gobierno federal.

A fin de cuentas la versión oficial fue que se contagió de Covid-19, lo que él confirmó hasta la tarde del miércoles pasado, cuando en un video avaló lo que publicó Diario de Yucatán desde un principio, que sufrió un desvanecimiento, que el mandatario calificó de "desmayo transitorio".

Hoy, al reaparecer en la mañanera, el presidente habló del tema del Inai y pidió a los senadores morenistas que "no titubeen (en desaparecerlo), se trata de defender los bienes del pueblo".

"Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos".

Pidió que esa institución pase a formar parte de la ASF, que sigan solicitando información, "pero que no simulen, porque todos los comisionados fueron propuestos por los líderes de los partidos".

AMLO: Los comisionados del Inai eran "alcahuetes"

Criticó que los comisionados del Instituto gozan de elevados sueldos en las pasada administraciones no vieron la corrupción porque eran alcahuetes.

Acerca de los opositores que mantienen tomada la tribuna, los retó a mantenerse allá: "Que bien que están ahí y ojalá se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí, para que vean lo que se siente".

"No vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron, porque pues no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo", criticó AMLO.

AMLO llama "pijamada" la protesta de senadores de oposición

El mandatario calificó la protesta de los opositores como una pijamada.

"Pueden estar un día, dos días, como si fuese una pijamada, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a los que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario", ironizó.

