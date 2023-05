¿Qué está pasando en Tamaulipas? Autoridades niegan que ''caravana'' de convoyes asedie la ciudad

CIUDAD VICTORIA.— Las imágenes de varios vehículos blindados y algunos equipados con aparentes armas de corte militar circularon como pólvora el fin de semana para denunciar la ola de violencia desatada en Tamaulipas.

No obstante, las autoridades negaron que se tratara de un asedio y más bien aclararon que se trató de enfrentamientos dirigidos a grupos específicos, reconociendo el interés de los criminales por controlar la ciudad.

“Tamaulipas es una entidad con muchos intereses económicos de muchos grupos, también delincuenciales”, admitió el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario reconoció que son los cárteles del Golfo y del Noreste los que están en guerra y ocasionan enfrentamientos y violencia.

Activan Código Rojo por situación en Tamaulipas

En entrevista con Denise Maerker, en el programa Atando Cabos, dijo que se activó el Código Rojo para contener la movilización de la delincuencia que pelea por ganar terreno en el estado de Tamaulipas.

“La tenemos presente y está con nosotros constantemente la Federación, por las fuerzas de seguridad”.

Villarreal calificó como acertada la decisión de la policía estatal de alertar a la población sobre los hechos violentos, “ya que solamente así se puede garantizar su bienestar mientras las fuerzas estatales y federales hacen lo propio”.

“Si en algún momento consideran que advertir a la sociedad como fue el caso de Matamoros, o en esta ocasión que se activó el Código Rojo, es hacer mucho protagonismo, o tener mucha difusión, mientras que no se afecte o minimicemos los riesgos de la población civil, lo seguiremos haciendo”, agregó.

“Tamaulipas es una entidad con muchos intereses económicos de muchos grupos, también delincuenciales”, dice, @Dr_AVillarreal, gobernador de Tamaulipas, en @AtandoCabos. pic.twitter.com/7EChlGdN7P — Denise Maerker (@DeniseMaerker) May 1, 2023

En 15 días, el valle de San Fernando se ha convertido en el territorio en pugna por los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación, quienes buscan controlar el amplio terreno con rutas hacia la frontera norte y el centro del país.

El domingo en la mañana, se activó el Código Rojo, tras la aparición de un convoy de camionetas que viajaron de Matamoros para sitiar los ejidos Francisco Villa, San Fernando y la cabecera municipal de Cruillas.

Sin toque de queda por enfrentamientos en Tamaulipas

Por su parte, Héctor Villegas González, secretario de gobierno de Tamaulipas negó que grupos delictivos estén ingresando al estado, que exista toque de queda y pidió, hacer caso omiso a lo que se difunde en redes sociales respecto a situaciones de riesgo.

El secretario dijo, que en los eventos suscitados en Reynosa y Matamoros, perdieron la vida dos civiles armados, se decomisaron vehículos, armas, cartuchos, chalecos, aparatos de comunicación y ponchallantas.

Debe ser simple coincidencia que el fin de semana, el narco se placeara por varios municipios de Tamaulipas, y que pipas con combustible hayan estallado cerca de Matamoros.



En calles de ese municipio se documentaron caravanas de camionetas con hombres armados. @lopezobrador_… pic.twitter.com/r7Po0DF61L — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) May 1, 2023

"Dos personas de la misma delincuencia organizada perdieron la vida, el ejército hizo recorridos por algunos vehículos que se veían en brechas y que se mostraban en redes sociales".

Negó que se haya decretado toque de queda en el estado e indicó que todas las corporaciones están trabajando y que la SEDENA está apoyando al estado, así como la Secretaría de Marina, luego de que la ciudadanía exigiera mayor vigilancia y recorridos de las fuerzas de seguridad.

Fin de semana violento en #Tamaulipas. Fuerzas armadas retiraron narcobloqueos y se enfrentaron a hombres armados en varios municipios. Al menos unas 24 camionetas con sicarios llegaron a San Fernando. El gobernador @Dr_AVillarreal dijo que todo está en calma: pic.twitter.com/CJaYtMaQKv — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 2, 2023

"La Guardia Nacional también está apoyando, me tocó ver el fin de semana que venía de la capital a la frontera, que había cuatro retenes de Guardia Nacional en la carretera, la Guardia Estatal está circulando no sólo en las ciudades, sino también en carreteras".

No obstante, lamentó que la Guardia Estatal no cuente con suficientes unidades ya que dijo, la pasada administración no les dejó vehículos.

Que triste ves como en menos de 6 meses #Tamaulipas gobernada por morena este actualmente sometida al crímen organizado.



Esto apenas comienza y no se ve que exista interés de detenerlo. pic.twitter.com/gjjupR3nJy — Gabo El Regio Reloaded (@gabo_reloaded) May 2, 2023

El funcionario destacó que el titular de Seguridad Pública en Tamaulipas, Sergio Chávez García pidió a la ciudadanía no viajar en carretera por las noches, lo cual es una medida para garantizar la seguridad de las familias.