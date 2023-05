Ignacio Mier anuncia consulta popular para reforma al Poder Judicial y la SCJN

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, informó que propondrá una consulta popular para que los ciudadanos decidan si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por el voto directo.

Durante un evento en Puebla, el diputado aseguró que dicha propuesta se hará conforme a la ley, además consideró que Morena y sus aliados ayudarán: “seremos casi el 60 por cierto”.

Al respecto, indicó que la consulta popular se llevaría a cabo en agosto de 2024, después del proceso electoral y en apego a la ley.

Ignacio Mier anuncia consulta popular para reforma al Poder Judicial

El diputado de Morena apoyo la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar al Poder Judicial y que los ministros sean elegidos por el pueblo, esto después de dos propuestas presidenciales que fueron invalidadas por la SCJN.

“Hay un gran problema en el Poder Judicial, porque dictan sentencias injustas o no dictan sentencias, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”, aseguró.

El diputado federal también criticó que el Poder Judicial y otros organismos constitucionalmente autónomos, con excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ganan más que el Presidente de la República porque obtuvieron amparos.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte”, acusó.

Replicando el discurso de AMLO en contra de la SCJN y el Poder Judicial, Mier sostuvo que existen privilegios; el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera sino de los cuates, la imposición de intereses económicos” en los juzgados especializados.

En #Puebla anuncié que en la @Mx_Diputados

el movimiento que encabezamos propondrá

— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 14, 2023

El diputado que dichas situaciones se dan más en aquellos juzgados con competencia económica o cuestiones de carácter administrativo.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”, afirmó.

Ignacio Mier acusó a los ministros de “violentar la autonomía del Poder Legislativo” y afirmó que los privilegios que tienen responden a otros intereses, que son juez y parte en asuntos promovidos desde la oposición y no buscan tener un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.

Por dichas razones, Mier consideró pertinente que los ciudadanos decidan si los ministros deben ser electos por voto de directo “con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial”.

