AMLO ahora va por Plan C y por reformar a la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por declarar inválido el primer decreto del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral por lo que anunció medidas para responder a la sentencia.

El mandatario y fundador del partido Morena aseguró que llamara a los simpatizantes a implementar el ‘Plan C’ además anunció una reforma al Poder Judicial para hacer cambios en la SCJN.

La reforma a la SCJN

En la conferencia ‘mañanera’ de este martes, AMLO afirmó que antes de que termine su gobierno enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar a la SCJN y que los ministros sean elegidos en elección popular.

“Que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente Juárez […]Ya me di cuenta de que hace falta, es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal, que los elija el pueblo”, afirmó AMLO.

Después de que la SCJN declaró invalido el ‘Plan B’, López Obrador arremetió contra los integrantes del Poder Judicial al calificarlos como “una pandilla de rufianes muy corruptos” que “impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

El presidente López Obrador avisó que, antes de que concluya su mandato, enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ahora sean elegidos por el pueblo.



"Que la ciudadanía elija a los ministros", señaló. pic.twitter.com/NrmX4h9rnC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 9, 2023

El mandatario dijo que ya está analizando el mecanismo para que los tres poderes puedan presentar a los candidatos a la Corte, y que sea el pueblo quien elija a los ministros.

“Puede ser que el mismo Poder Judicial pueda presentar candidatos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y también independientes”, afirmó.

López Obrador dijo que en las listas se dará a conocer “quiénes son, de dónde vienen, porque ahora no se sabe nada, nada más es su alteza serenísmo (Javier) Laynez y su alteza serenísima (Alberto) Pérez Dayán”.

AMLO llama al ‘Plan C’

El presidente López Obrador reconoció que para poder realizar una reforma al Poder Judicial necesita tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, con la cual no cuenta, por lo que llamó a simpatizantes al ‘Plan C’.

AMLO pidió a ciudadanos votar por los candidatos del oficialismo a la Cámara de Diputados y el Senado de la República en las próximas elecciones, y no dar ningún voto a los partidos de oposición.

“Primero hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, las dos terceras partes. ¿Cuántos hay que tener? […] Si se puede, sí se puede, la mayoría del pueblo está a favor de la transformación”, insistió.

López Obrador aseguró que necesitaría 334 diputados y aproximadamente 96 senadores para tener la mayoría calificada.

En Plan C de la Reforma Electoral, primero hay que lograr mayoría en el Congreso: AMLO



?? Para más información visita: https://t.co/4if7lrwgCy pic.twitter.com/zcnktLChiW — Revolución 3.0 (@Revolucion3_0) May 9, 2023

“Ahí viene el C, no tiene remedio el poder judicial está podrido, están actuando de manera facciosa”, criticó el presidente.

“El Ejecutivo y Legislativo nombra a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener al viejo régimen, corrupción y de privilegios”, afirmó.

“Cuando se vaya a votar se piense que sí se está en contra del clasismo, racismo y corrupción, que se piense a la hora de votar que no solo sea para el Presidente o Presidenta, parejo… porque que el Congreso es importantísimo”, expresó el mandatario.

El morenista aseguró que si no se fortalece al Congreso, el presidente o presidenta se queda atado, “no han podido atarme de pies y brazos, porque no me dejo ni me voy a dejar”.

Al invalidar el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas #LaCorte refrenda que el procedimiento legislativo es la base de un régimen democrático y no un mero formalismo.



Conoce más de esta decisión.#EsSentencia pic.twitter.com/55qRPxZ8Dt — Suprema Corte (@SCJN) May 9, 2023

La iniciativa para reformar el Poder Judicial va en contra de lo que AMLO había asegurado en ocasiones anteriores cuando rechazó que tal acción este en sus planes e incluso dijo que sería uno de los temas pendientes para el 2024.

“No, en nuestro Gobierno no (una reforma judicial), porque sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial”, dijo el mandatario el pasado 16 de febrero de 2023.

Te recomendamos leer: Adán Augusto López llama al 'Plan C' ante invalidez del 'Plan B' de AMLO en la SCJN

SCJN declara invalidez del primer decreto del ‘Plan B’ de AMLO

La SCJN invalidó la primera fracción de normas del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral propuesta por el presidente, por lo que solo quedan vigentes cuatro de las seis leyes que fueron modificadas anteriormente por el Congreso de la Unión.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, 30, 31, 37, 38, 43 y 47/2023 respecto al ‘Plan B’ y las modificaciones realizadas en diciembre 2022 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre.

Es oficial: Adiós primer decreto del Plan B.



9 votos a favor del proyecto para invalidar dicho decreto por violaciones al proceso legislativo.



(Ojo senadores, ustedes que votaron 20 reformas fast track en la noche negra). pic.twitter.com/12F1WOZ2gh — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) May 8, 2023

El proyecto de Pérez Dayán señala que hubo una violación de los procedimientos legislativos al aprobar la iniciativa la madrugada del 7 de diciembre.

Uno de los dos votos a favor de la validez de esta primera fracción del ‘Plan B’ fue de la ministra Yasmín Esquivel, acusada del plagio de su tesis de licenciatura, quien consideró que la violación a los procedimientos electorales no estaba debidamente justificada.

La ministra Loretta Ortiz sostuvo que el hecho de que Morena, quien tiene mayoría parlamentaria, haya hecho suya la propuesta y le realizará modificaciones forma parte de las prácticas parlamentarias, y no puede ser juzgado en la Corte.

Por su parte, la ministra presidenta Norma Piña votó en contra de la validez del ‘Plan B’ por haber sido aprobado sin observar algunas de las reglas constitucionales y legales del proceso.

Finalmente el primer decreto del Plan B fue declarado invalido gracias al voto de nueve ministros de la SCJN.