Guardia Nacional resguarda la SCJN ante plantón de 'Escudo AMLO'

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Guardia Nacional arribaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reforzar la seguridad en el inmueble ante el plantón de simpatizantes de Morena para exigir la renuncia de Norma Piña como ministra presidenta.

La llegada de los uniformados se dio horas después de que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, indicó que Norma Piña solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de la SCJN.

En redes sociales ciudadanos convocaron a un mega plantón en la SCJN por el grupo ‘Escudo AMLO’ para exigir la renuncia de Norma Piña como ministra presidente tras el fallo en contra del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Norma Piña pide apoyo de la Guardia Nacional

Según informó el secretario de Gobernación, la ministra Norma Piña solicitó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el apoyo de la Guardia Nacional para salvaguardar a la SCJN ante la marcha que se dirigiría a las instalaciones.

“Se acordó un tratamiento institucional a esa petición, de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación […] como debe existir entre los tres Poderes de la Unión, una relación de carácter institucional“, dijo.

Poco antes de las 14:00 horas de este lunes comenzaron a llegar contingentes de la Guardia Nacional a las instalaciones de la SCJN.

Contingentes de la Guardia Nacional llegaron a los alrededores de la Suprema Corte de Justicia para "blindar" al recinto ante las movilizaciones anunciadas contra el Poder Judicial y su presidenta, Norma Lucia Piña.



??: @adrianaesthela pic.twitter.com/hzCmsIGVmX — IMER Noticias (@IMER_Noticias) April 24, 2023

Al sitio también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y del Servicio de Protección Federal (SPF) para reforzar la vigilancia en el recinto.

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación: La presidente de la SCJN, Norma Piña, solicitó a la Secretaria de SyPC, Rosa Isela Rodríguez que se le proporcione apoyo con la GN por una supuesta marcha que terminará en la SCJN. pic.twitter.com/pyQxHxkqPg — Ana Luisa (@HNoticiasMX) April 24, 2023

Hasta el momento el plantón se reporta como pacifico.

Plantón en la SCJN de simpatizantes de AMLO

La organización ‘Escudo AMLO’ convocó a un plantón en las puertas de la SCJN a partir de este 24 de abril hasta el próximo viernes 28 del mismo mes para exigir la renuncia de Norma Piña después de que se declaró como inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena.

Aproximadamente una decena de personas, simpatizantes de Morena, instalaron una carpa en la entrada principal de la SJCN en la Ciudad de México e invitan a ciudadanos que pasan por la zona firmar una petición para remover a la ministra Norma Piña Hernández.

#EscudoAMLO Y @CONE4T_OFICIAL les hace una atenta invitación al #UneteMegaPlanton en la @SCJN.



Estamos exigiendo de manera pacífica que #NormaPiñaCorrupta vele por los intereses del pueblo y no de una élite RAPAZ!



YA BASTA DE IGNORAR AL PUEBLO! pic.twitter.com/gJbSWoE04O — CONEJO POLÍTICO (@CONE4T_OFICIAL) April 24, 2023

"Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México" y "Mexicanos no hay que dormirnos… no más PRI-PAN, no más presidentes saqueadores al país", son algunas de las frases en las pancartas puestas por los manifestantes.

“Hay un poder que está por encima del presidente de la República; de la Cámara de Diputados y Senadores; la SCJN; de la Sedena y Semar; de las Fuerzas Armadas; de jueces y magistrados; de secretarios públicos y de secretarías de Estado. Ese poder se llama pueblo”, dice la convocatoria.

Plantón en la SCJN de simpatizantes de AMLO

Los manifestantes que se identificaron como simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron en el SCJN después del fallo respecto a la Guardia Nacional, fuertemente criticado por el mandatario.

#ResumenDelDia | Fue un gran arraque, GRACIAS a todos por compartir toda la información, a todos aquellos que asistieron por lo menos 20 min.#EscudoAMLO y @CONE4T_OFICIAL agradecemos su apoyo!#FueraPiñaCorrupta pic.twitter.com/0AMn1mM7UM — CONEJO POLÍTICO (@CONE4T_OFICIAL) April 24, 2023

Así luce la manifestación afuera de la Suprema Corte, por la cual la Ministra Presidente, Norma Piña, pidió la protección de la Guardia Nacional, según informó hoy el titular de la Segob, Adán Augusto López.



Video: Natalia Vitela pic.twitter.com/I40hJeRJsw — REFORMA Nacional (@reformanacional) April 24, 2023

Ante el plantón contra irregularidades en la SCJN, Norma Piña pidió a la SSPC apoyo de la Guardia Nacional para resguardar el recinto del Porder Judicial, #NormaPiñaCorrupta atrapada en su propia trampa!#EscudoAMLO#UNETEMegaPlantonSCJN

López pic.twitter.com/ncg1pDa0TV — CONEJO POLÍTICO (@CONE4T_OFICIAL) April 24, 2023

Simpatizantes de #Morena instalaron una carpa frente a la #SupremaCortedeJusticiadelaNación (SCJN), como parte de un plantón. pic.twitter.com/e91uA2aOX3 — Pablo Morales (@PabloMoralesBn) April 24, 2023

Tensiones entre AMLO y Norma Piña

El pasado 21 de abril, López Obrador acusó a Norma Piña de “politiquería” e “indignidad” por el fallo de la SCJN, e incluso reveló que dio instrucciones a miembros de su gabinete para que “no le contesten ni el teléfono”.

También en marzo pasado, el mandatario reconoció “diferencias” con ella, ya que considera que “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su Gobierno y dijo que “apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

Tras las declaraciones de AMLO, comenzó a circular en redes sociales una imagen de la ministra con la leyenda “el problema” y el dibujo de una bala con la frase “la solución”, amenaza que fue atribuida a las actitudes del mandatario.

Ordena @lopezobrador_ romper toda comunicación con la ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña. «Ni les contesten el teléfono», le dijo AMLO al secretario de Gobernación, @adan_augusto, y a la titular de la @SSPCMexico, @rosaicela_. Se enojó por un desayuno entre Piña y Rosa. pic.twitter.com/UPj4yxxWWd — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) April 21, 2023

La amenaza es “consecuencia de un discurso de odio hacia las funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación”, dijeron juristas, miembros de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces que pidieron se investigue el asunto.

Sin embargo, el mandatario por Morena minimizó las amenazas en varias ocasiones y aseguró que estarían hechas por las mismas asociaciones que se pronuncian “en contra de la amenaza y echándome la culpa”.