Adán Augusto López llama al 'Plan C' ante invalidez del 'Plan B' de AMLO en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por declarar inválido el primer decreto del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales el secretario de Gobernación llamó a los simpatizantes a implementar el ‘Plan C en las urnas’, mismo llamado que AMLO hizo días antes donde pedía a la ciudadanía no votar por partidos de oposición.

“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”.

El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.



Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares.



No hay de otra: Plan C en las urnas. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 8, 2023

Lee también: AMLO critica a ministro que frenó entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral

¿Cuál es el ‘Plan C’ de AMLO?

En la conferencia de prensa ‘mañanera’ del 27 de marzo, el presidente López Obrador criticó que la SCJN admitió a trámite la impugnación contra la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral.

En respuesta, AMLO llamó a la ciudadanía a no votar por la oposición en las próximas elecciones: “Hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo”, afirmó.

“Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, expresó el presidente desde Palacio Nacional, “Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18, fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación”.

“Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México… ¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte una ley al presidente? ¿Cuándo, si todo era: ‘Sí, señor, lo que usted diga, señor’? ‘¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor’”, criticó el mandatario.

AMLO se 'burla' de la prohibición del INE



Luego de que el INE ordenó borrar los dichos de @lopezobrador_ sobre el "plan C", donde llamó a no votar por la oposición, el presidente afirmó que acatará la resolución y ahora dirá "ni un voto a los fifís, ni un voto a los corruptos". pic.twitter.com/soDV3vfoBg — Político MX (@politicomx) March 31, 2023

Te recomendamos leer: El Senado aprueba el Plan B de la reforma electoral de AMLO ¿Qué sigue?

SCJN declara invalidez del primer decreto del ‘Plan B’ de AMLO

La SCJN invalidó la primera fracción de normas del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral propuesta por el presidente, por lo que solo quedan vigentes cuatro de las seis leyes que fueron modificadas anteriormente por el Congreso de la Unión.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, 30, 31, 37, 38, 43 y 47/2023 respecto al ‘Plan B’ y las modificaciones realizadas en diciembre 2022 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre.

Es oficial: Adiós primer decreto del Plan B.



9 votos a favor del proyecto para invalidar dicho decreto por violaciones al proceso legislativo.



(Ojo senadores, ustedes que votaron 20 reformas fast track en la noche negra). pic.twitter.com/12F1WOZ2gh — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) May 8, 2023

El proyecto de Pérez Dayán señala que hubo una violación de los procedimientos legislativos al aprobar la iniciativa, la cual fue presentada a las 13:00 horas del 6 de diciembre, pero en la noche se dio trámite para su discusión y se llamó a un receso.

En la madrugada del día 7, la iniciativa ya había sido aprobada en lo general y lo particular, tras lo cual fue enviada al Senado de la República para su análisis y posterior aprobación.

Uno de los dos votos a favor de la validez de esta primera fracción del ‘Plan B’ fue de la ministra Yasmín Esquivel, acusada del plagio de su tesis de licenciatura, quien consideró que la violación a los procedimientos electorales no estaba debidamente justificada.

Yasmín Esquivel aseguró que la Junta de Coordinación Política, en la que se congregan todos los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos, se reunió previo a la sesión y habría acordado el procedimiento para las iniciativas.

La ministra Loretta Ortiz sostuvo que el hecho de que Morena, quien tiene mayoría parlamentaria, haya hecho suya la propuesta y le realizará modificaciones forma parte de las prácticas parlamentarias, y no puede ser juzgado en la Corte.

Por su parte, la ministra presidenta Norma Piña votó en contra de la validez del ‘Plan B’ por haber sido aprobado sin observar algunas de las reglas constitucionales y legales del proceso.

Finalmente el primer decreto del Plan B fue declarado invalido por el voto de nueve ministros de la SCJN.