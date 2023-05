''Narcoseries'' no muestran ''la otra cara de la moneda'' del crimen organizado: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que las series de narcotráfico vuelven a criminales "hasta ídolos" y transmiten un mundo "color de rosa".

Sin embargo, en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la realidad es otra y que tiene que ver con la destrucción de las personas por las drogas, algo que, reprochó, no se muestra en estas series.

Criticó que hay narcoseries en las que se transmite un mundo color de rosa con muchachas y muchachos guapos, con ropa fina, alhajas y poder.

Señala que por infelicidad y abandono, algunos jóvenes optan por el camino de las drogas.

"Siempre hemos hablado de que solo hay series de narcotraficantes, se vuelven hasta ídolos, se trasmite un mundo color de rosa, de residencias lujosas, de carros último modelos, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder, eso es lo que se sabe y resulta hasta muy lucrativo todo eso.

"Sin embargo hay otra realidad, la otra cara de la moneda, que tiene que ver con la destrucción de las personas con las drogas y sobre todo de jóvenes y eso no se difunde, eso no está en la televisión ni en las series. Eso no aparece", criticó.