Roxana Ruiz es formalmente absuelta del caso por muerte de su agresor

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ministerio Público del Estado de México formalizó la petición para desistir de la acción legal contra Roxana Ruiz, anteriormente acusada y declarada culpable de exceso de legítima defensa al causar la muerte de su presunto agresor sexual.

La tarde de este martes 23 de mayo, la juez del Poder Judicial en Nezahualcóyotl informó a las partes sobre la finalización de las medidas cautelares contra la joven originaria de Oaxaca así como su absolución.

La familia de Sinai ‘N’, presunto agresor de Roxana, tiene tres días para presentar una apelación o un amparo ante la resolución.

Fiscalía de Edomex desiste de caso Roxana Ruiz

En días pasados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que desiste de acción penal contra Roxana Ruiz, quien recibió una sentencia por matar a su violador, al determinar en su análisis que está exenta de toda responsabilidad penal.

La sentencia había sido emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, tras lo cual la Fiscalía de Edomex instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género a traer el caso para su análisis.

Las autoridades concluyeron que la joven actuó en legítima defensa al encontrarse en peligro inminente.

#Informe. La #FiscalíaEdoMéx se desiste de acción penal contra Roxana Ruiz Santiago, sentenciada por homicidio. Tras conocerse la sentencia, el Fiscal General de Justicia del #EdoMéx, con base a sus facultades, instruyó someter a revisión el caso. (1/2) https://t.co/6vzndLFCKD pic.twitter.com/xumanj7Lbq — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 20, 2023

“Yo pude haber sido parte de la cifra (de feminicidios) y me castigan por defenderme y estar viva”, dijo Roxana Ruiz, tras pasar nueve meses en la cárcel por la muerte de su presunto violador y recibir una condena de seis años y dos meses de prisión por el caso.

"Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida", dijo Roxana Ruiz al salir de la audiencia.

Roxana Ruiz, acusada de matar a su violador

En mayo de 2021, Roxana ‘N’ fue detenida en la avenida Chimalhuacán por autoridades locales cuando arrastraba el cuerpo de un hombre identificado como Sinaí ‘N’, que tenía envuelto en un costal.

El sujeto que habría amenazado con matarla habría intentado abusar sexualmente de ella. Durante el ataque dejó inconsciente a Sinai “N” con un golpe en la cabeza, y posteriormente lo asfixió por estrangulación

La mujer originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca estuvo presa nueve meses, tras los cuales se le permitió llevar su proceso en libertad.

Caso Roxana Ruíz: Mujer mata a su agresor

El colectivo ‘Nos queremos vivas Neza’ se pronunció en contra de “la criminalización hacia Roxana y las demás compañeras que hacen uso de herramientas de autodefensa para defender su vida ante agresiones sexuales o cualquier otro tipo de violencia”.

“Exigimos un proceso de justicia con perspectiva de género y clase, que vislumbre y considere todas las circunstancias inmersas en el proceso de Roxana. ¡Ninguna mujer debe ser encarcelada por defender y salvaguardar la vida que el Estado no garantiza!”, indicó el colectivo.

Al salir de prisión, Roxana se integró a la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza y trabaja con el colectivo en la erradicación de la violencia feminicida.