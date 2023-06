Esposa de Ricardo Salinas Pliego remodela casa de adulta mayor y le da trabajo (VÍDEO)

El empresario Ricardo Salinas Pliego regaló una remodelación a una adulta mayor, quien desde hace más de 30 años elabora tamales para poder subsistir.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas compartió el momento en que la señora recibe la noticia. En la grabación, se aprecia a doña Lidia recibir a la esposa del magnate, María Laura Medina, quien fue la encargada de anunciarle la sorpresa.

Ricardo Salinas Pliego remodela casa de adulta mayor y le da trabajo

"Mi esposo falleció hace 16 años y yo he seguido trabajando. Antes de morir me dijo que no dejará de hacer los tamalitos", dijo la señora Lidia.

Así, en el transcurso del video se ve como va quedando la casa de la señora, quien se muestra emocionada. Aunado a ello, el dueño de Elektra aseguró que la contratará para preparar tamales "en nuestro siguiente evento".

"Quédense hasta el final para que vean el antes y después de nuestro regalo para la señora Lidia… además que me dice @MLMSalinas que los tamales que hace están riquísimos y la vamos a empezar a contratar para que nos haga una tamaliza en nuestro siguiente evento", aseguró el dueño de Elektra.

"MORALEJA: La gente ching*na no necesita limosnas, necesita oportunidades para salir adelante, seguridad, acceso a servicios de salud dignos y a educación", sentenció.

Quédense hasta el final para que vean el antes y después de nuestro regalo para la señora Lidia… ademas que me dice @MLMSalinas que los tamales que hace están riquísimos y la vamos a empezar a contratar para que nos haga una tamaliza en nuestro siguiente evento uD83DuDE0C!!!



MORALEJA:… pic.twitter.com/bDF5SP3FXn — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 29, 2023

Salinas Pliego "ordena" a empleados que lomitos duerman en tienda

Recientemente, el dueño de Elektra aseguró que en sus negocios invita al personal a tratar bien a los perros y gatos.

Y es que con la ola de calor que prevaleció en México, los animales también eran víctimas del incremento de la temperatura atmosférica.

En la sucursal Elektra de Gómez Palacio, Durango, tres lomitos fueron captados al descansar sobre el piso de la tienda y disfrutando del aire acondicionado. Los clientes documentaron el suceso y llegó a los ojos del propio Salinas Pliego.

"¿Acaso hay algo que el Tío @RicardoBSalinas no haga bien? Como siempre dando el ejemplo", refirió un usuario de Twitter que compartió la fotografía. A lo que el magnate no dudó en afirmar: