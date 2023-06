Xóchitl Gálvez responde a críticos de su candidatura

CIUDAD DE MÉXICO.- El martes pasado, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez Ruiz anunció que buscará ser la candidata presidencial de la coalición opositora “Va por México“, una carrera en la que tendrá que enfrentar al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La mañana de este jueves, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que Xóchitl Gálvez es una persona cercana a abogados y miembros de "las oligarquías".

El mandatario recordó el intento de la panista de ingresar a Palacio Nacional y participar en la conferencia mañanera, después de que un juez le otorgó el derecho a réplica después de que el mandatario pusiese en su boca unas declaraciones erróneas, pero leadejaron a las puertas de Palacio Nacional.

Noticias Relacionadas Marcelo Ebrard propone crear la Secretaría de la 4T; un hijo de AMLO sería titular

AMLO dijo que Xóchitl Gálvez había conseguido los amparos que la respaldaron gracias a las influencias que presuntamente sostiene con un despacho de abogados que ha interpuesto diversas suspensiones definitivas contra obras del Gobierno federal.

"Quienes la ayudaron en la elaboración del amparo, las gestiones y los trámites fue este grupo", comentó López Obrador, quien de nuevo se negó a recibir a la senadora en la conferencia. "Ya sería el colmo", dijo el mandatario.

Xóchitl Gálvez: "Voy a ser la próxima Presidenta de México"

Voy a ser la próxima Presidenta de México. uD83CuDDF2uD83CuDDFD#XóchitlVa pic.twitter.com/LoNcr4NJSL — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 27, 2023

La mañana del martes pasado, a través de un vídeo, la senadora Gálvez Ruiz dio a conocer su interés por la candidatura presidencial de la alianza "Va por México".

La legisladora panista recordó en su vídeo que el presidente López Obrador le negó el acceso a Palacio Nacional y a su derecho de réplica.

“Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje: que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanos. Desde aquí, les digo: voy a ser la próxima Presidenta de México“, afirmó Xóchitl Gálvez.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Gálvez Ruiz ha compartido y recibido mensajes de apoyo a su candidatura, también ha publicado información de los primeros sondeos que la colocan como favorita en la lista de los probables candidatos de la oposición, como Santiago Creel y Enrique de la Madrid.

La tarde del miércoles, Xóchitl Gálvez publicó en Twitter: "Estoy conmovida con el apoyo que me han dado.

Gracias a todos los que creen que debo encabezar el #FrenteAmplioPorMéxico.

Con su dilatada experiencia política y su aceptación pública, Xóchitl Gálvez se ha convertido en una de las principales aspirantes de la oposición, cuyo proceso interno comenzará el 4 de julio y finalizará el 3 de septiembre, tres días antes que el del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que gobierna el país.

Gálvez ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado a López Obrador, lo que le ha otorgado una visibilidad que ahora intentará emplear a su favor.

Gálvez Ruiz escribió la noche de ayer en su cuenta de Twitter: "He estado leyendo los mensajes que me han enviado vía DM y los insultos y ataques no cesan, al parecer mi proyecto y el apoyo de ustedes están causando mucho malestar a las corcholatas. Quiero dejar una cosa en claro; este barco va con destino a puerto seguro y nada nos detendrá".

En su cuenta de Twitter, la senadora panista publicó esta mañana su agradecimiento a Germán Martínez Cázares por brindar su apoyo a su proyecto de ser candidata presidencial.

Querido Germán, gracias por tu generosidad. Bienvenido a esta lucha sin cuartel para que abramos todas las puertas que sean necesarias.



He visto con acciones tu amor por México.



Comparto muchas cosas contigo y ser neta es una de ellas.



Si tú vas, yo voy.#XóchitlVa pic.twitter.com/5gH0IJshtX — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 29, 2023

En un tuit, Xóchitl Gálvez escribió: "Querido Germán, gracias por tu generosidad. Bienvenido a esta lucha sin cuartel para que abramos todas las puertas que sean necesarias. He visto con acciones tu amor por México. Comparto muchas cosas contigo y ser neta es una de ellas. Si tú vas, yo voy".

Durante una entrevista, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre si decisión de buscar la candidatura presidencial en vez de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que presuntamente tenía una mayor posibilidad de ganar.

La senadora aseguró que su decisión "fue un acto de amor a este país. Lo más seguro y lo más egoísta era quedarme en la Ciudad de México".

Y agregó, "Hubo quien me dijo: 'te vas a arrepentir si no lo intentas'".

Xóchitl Gálvez explica la razón por la cual decidió competir por la Presidencia, en lugar de la Jefatura de la Ciudad de México. pic.twitter.com/ZS00sdiEYB — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) June 29, 2023

En su cuenta de la red social Twitter, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, hijo del fallecido candidato presidencial del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, publicó lo que en su opinión reflejan Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Clouthier Carrillo escribió en un tuit: "Claudia se ve cansada, con weba, sin discurso, improvisada, sin autenticidad, mimetizada con López; Xóchitl se ve con energía, con las ganas de quien quiere convencer a los mexicanos, con franqueza, con ideas !! Como dice el gran campeón mexicano “hay tiro” !!!".

Este jueves, la senadora Gálvez Ruiz hizo una nueva publicación en Twitter aludiendo a frases y situaciones que con frecuencia el presidente López Obrador señala o comenta.

En un tuit, Xóchitl Gálvez escribió: "Nosotros no manipulamos actas de nacimiento, nosotros NO SOMOS IGUALES, nosotros si somos mexicanos, nosotros si sabremos gobernar sin echar culpas al pasado.#BuenosDias ".

En su cuenta de la red social Twitter, el analista político José Antonio Crespo Mendoza comentó la reacción que ha generado en algunos integrantes de la 4T la intención de la senadora Xóchitl Gálvez por conseguir la candidatura presidencial de la coalición "Va por México".

Crespo Mendoza escribió, "Sigue la crítica concentrada en Xóchitl. Excelente señal y palanca de impulso. Les da mucha preocupación".

El texto esta acompañado por un cartón en el que se ironiza el comentario de la senadora panista en el que señaló que de niña vendió gelatinas para contribuir a la economía de su familia.

Visión social

Xóchitl Gálvez nació en Tepatepec, Hidalgo, el 22 de febrero de 1963; estudió ingeniería en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se especializó en robótica o inteligencia artificial y trabajó en empresas tecnológicas.

En 1999 el Foro Económico de Davos, Suiza, la reconoció como una de los 100 líderes globales del futuro, la primera mujer mexicana en lograrlo.

Apenas un año después saltó a la política de la mano del recién electo presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) como titular de la ahora extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Desde entonces no se ha separado de la vida política, del PAN ni de las causas de los pueblos originarios, dándole una visión social a su labor pública que ha continuado durante esta legislatura, presidiendo la comisión del Senado de asuntos indígenas.

Antes de ello, en 2010, trató sin éxito de ganar la gubernatura de Hidalgo, y en 2015 se erigió como jefa de la delegación Miguel Hidalgo, de Ciudad de México.

Senadora aguerrida

Pese a que durante buena parte de su carrera ha destacado como una política más bien moderada, ha sido durante esta última etapa en el Senado cuando Gálvez Ruiz ha dado rienda suelta a su lado más aguerrido.

La primera de sus sonadas ocurrencias sucedió el 29 de marzo de 2022, cuando llevó al Senado una réplica elaborada con piezas de Lego de la conocida como “Casa Gris“, la cuestionada propiedad de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que José Ramón López, hijo de López Obrador, vivió en Houston, Estados Unidos.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta“, dijo entonces.

Después, en diciembre del año pasado, acudió a la Cámara Alta disfrazada de dinosaurio para protestar contra la polémica reforma electoral propuesta por el mandatario, portando un cartel en el que se leía “Jurassic Plan” e interrumpiendo la sesión por varios minutos.

La última de sus estrambóticas protestas fue el pasado abril, cuando se encadenó a la tribuna de la sede alterna del Senado, Xicoténcatl, donde legisladores de Morena se disponían a sesionar durante la noche, para exigir el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).— (Por Luís Lozano).